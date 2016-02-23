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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

به دلیل برگزاری انتخابات؛

جاده چالوس جمعه یکطرفه نمی‌شود

جاده چالوس جمعه یکطرفه نمی‌شود

کرج - رئیس پلیس راه استان البرز گفت: جاده چالوس به دلیل برگزاری انتخابات در روز جمعه هفتم اسفندماه یکطرفه نمی شود.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: محدودیت های ترافیکی محور کرج - چالوس روز جمعه هفتم اسفندماه به دلیل برگزاری انتخابات اعمال نمی شود.

اکبری در ادامه تاکید کرد: اگر حجم ترافیک در جاده چالوس افزایش پیدا کند این محور به صورت مقطعی مسدود شده تا بار ترافیکی تخلیه شود.

رئیس پلیس راه استان البرز در پایان از همه رانندگانی که قصد عبور از محور کرج - چالوس و دیگر محورهای مواصلاتی استان را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هر گونه حادثه جلوگیری کنند.

کد مطلب 3564182

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