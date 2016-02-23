به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز کیانی زاده ظهر امروز سه شنبه در مجمع استانی هیئت شنای خوزستان اظهار کرد: با وجود این همه سابقه و تاریخچه، سال ها است که در شنای کشور جزو برترین ها نیستیم و مقام های بدتری را داشتیم.

وی افزود: در حالی که در گذشته استخرهای سرپوشیده بسیار کم و عمده استخرها، روباز بود. جایگاه بسیار خوبی در شنای کشور داشتیم ولی اکنون این همه استخر سرپوشیده داریم اما شنای خوزستان هیچ جایگاهی در سطح کشور ندارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تصریح کرد: در شنای ۱۶۰ مدالی، خوزستان جایگاهی ندارد که هم عجیب و هم جای تاسف دارد که به خاطر بی توجهی و بی ثباتی بوده که در مدیریت ها وجود داشته است.

کیانی زاده اضافه کرد: در ۱۰ سال اخیر شنای خوزستان در هیچ حدی نبوده و برای ارتقای شنای استان باید برنامه ریزی خوبی صورت بگیرد. امیدواریم با حمایت جامعه شنا برای شنای خوزستان برنامه ریزی شود. ضمن اینکه ما هم بیش از حد توان کمک می کنیم.

وی عنوان کرد: امیدواریم در شنا خیلی زود تصمیم گیری کنیم تا با توسعه استعدادها و ظرفیت هایی که استان دارد و میان جامعه شنا وحدت و همدلی به وجود آید تا هرچه سریع تر به اهداف مدنظر برسیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان تاکید کرد: رئیس هیئت شنای خوزستان باید با فدراسیون شنا ارتباط خوب و نزدیک داشته باشد و مسابقات رده های سنی هم باید برگزار شود. همچنین کمیته های مختلف به صورت عملی و نه روی کاغذ تشکیل شود.

کیانی زاده ادامه داد: باید از نیروهای قوی و با سواد و با تجربه به عنوان مسئول در هیئت شنا استفاده شود و بر کار اعضای کمیته ها نظارت و با همه سازمان ها باید ارتباط خوبی برقرار کنید چون اکثر آنها استخر دارند و به ویژه باید با آموزش و پرورش هماهنگ باشید.

وی با اشاره به لزوم برگزاری مجمع سالانه شنای خوزستان بیان کرد: مجمع شنا باید سالی یک بار تشکیل شود و اعضا مشارکت بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه مطبوعات و رسانه ها هم بیشتر به شنا بپردازند.



