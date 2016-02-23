موفقیت خوزستان به احیای ورزش های آبی کشور کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی ظهر امروز سه شنبه در مجمع استانی هیئت شنای خوزستان اظهار کرد: در دو سال گذشته، هیئت شنای خوزستان با سرپرست اداره شد که دوران سرپرستی با ریاست متفاوت است و به حرکت رو به جلوی ورزش شنا ضربه می زند.

وی افزود: موفقیت در شنای استان در حرکت رو به جلو و وارد نشدن به حواشی و مسائل گذشته است تا شنای خوزستان به جایگاه واقعی خود برسد. اگر خوزستان مثل گذشته در رشته های آبی فعال شود کشور از ثمرات آن بهره مند می شود.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشور با اشاره به حضور تیم نفت و گاز امیدیه به عنوان یکی از دو نماینده ایران در جام باشگاه های آسیا تصریح کرد: امیدواریم این حضور مسیری برای موفقیت دوباره ورزش های آبی خوزستان و بستری برای استفاده از بازیکنان بومی شود.

رضوانی با بیان اینکه استعدادیابی جز با همکاری با آموزش و پروش اتفاق نمی افتد، اضافه کرد: با ارتباطات و حرکتی که هست، هیئت شنای خوزستان باید هرچه سریع تر به جایگاه واقعی خود برگردد.

وی عنوان کرد: همدلی بحث بسیار مهمی در ورزش شنا است و با این نگاه، اخلاق نخستین گمشده ورزش است و باید اخلاق را در جوانان گسترش دهیم.

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشور با اشاره به واگذاری مجوز صدور استخرهای شنا توسط وزارت ورزش به این فدراسیون ادامه داد: در بحث ایمنی استخرهای ورود نمی کنیم و فقط به مسائل فنی می پردازیم. آموزش شنا باید فقط توسط متخصصان و مدرسان شنا صورت گیرد و مدرسان غریق نجات هم کار خود را انجام دهند.

رضوانی بیان کرد: اگر با آموزش و پرورش تعامل داشته باشیم حرکت روبه جلو در ورزش های آبی خوزستان شکل می گیرد.