مهلت انتقال صنوف مزاحم تهران به اراضی تالاب بهرام دوسال تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته محیط زیست شورا در جریان بررسی اصلاح لایحه تعیین اولویت و تمدید مدت مجوز انتقال صنوف مزاحم و آلاینده های شهر تهران به تالاب بهرام اظهار داشت: بر اساس این لایحه قرار بود از سال ۸۵ انتقال برخی صنوف از جمله سنگ فروش ها، فلز تراش ها، آهن کارها، طی دوسال به تالاب بهرام منتقل شوند که این مهم تا کنون به صورت کامل انجام نشده است.

محمد حقانی افزود: در این اصلاحیه شهرداری تهران تقاضای تمدید این مهلت را تا سه سال آینده داده است که در کمیسیون با دوسال موافقت شد.

با این توضیحات این اصلاحیه به رای گذاشته و تصویب شد و همچنین برای کمیته راهبردی مندرج در این لایحه محمد حقانی به عنوان نماینده شورا در این کمیته انتخاب شد پیش از این مرتضی طلایی این مسولیت را بر عهده داشت.

همچنین در ادامه جلسه اعتراض فرمانداری تهران به اصلاحیه «مصوبه مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه کاره» مورد بررسی قرار گرفت و جواب کمیسیون شهرسازی به تصویب رسید.



در بخش هایی از جوابیه کمیسیون آمده است: تبصره ۴ مصوبه صرفا در خصوص پروانه های صادره که هیچگونه عملیات ساختمانی را شروع نکرده اند تعیین شده که بسیار هم بجاست این در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی در خصوص پروانه هایی است که عملیات ساختمانی آنها شروع ولی در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی به اتمام نرسیده است و این مصوبه با مفاد قانونی مغایرتی ندارد.

بر اساس این گزارش در ادامه جلسه یک فوریت لایحه تملک و احداث بیمارستان ویژه کارکنان شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت که یک فوریت آن به تصویب نرسید و طرح به صورت عادی در شورا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.