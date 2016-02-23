به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه طرفدار کدامیک از نظریه های اقتصاد جهانی هستید، گفت: بحث من به شکل عمده این است که اینها یک بحث‌هایی هستند که از بیرون کشور وارد شده‌اند و به راحتی با ساختارهای جامعه ما تلفیق نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه نظریه‌ها همواره نوع زائده برای اقتصاد ما هستند، تصریح کرد: بحث من این است که ما باید به آموزه‌ها و یافته‌های خودمان در کشور برگردیم و اقتصاد لیبرالی یا سوسیالیستی هیچکدام با ساختار اقتصادی ما همخوانی ندارند.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اندیشه من این است که باید بدنبال ایرانشهری باشیم و تمدن ایران شهر را بازخوانی کنیم اما به این معنا نیست که از یافته های بشری هم استفاده ای نشود.

آخوندی افزود: همچنان که نظام سیویالسیتی در جامعه رفاهی مطالب زیادی دارد، اقتصاد لیبرالی هم توجهاتی را به بازار می‌کند.

وی با بیان اینکه درست نیست بگوییم لیبرال یا سوسیالیستی هستیم، چرا که این نظریه ها در جامعه ما تلفیق نمی‌شود، گفت: ما بیشتر به دنبال این هستیم که ایرانی باشیم.

در همین حال، آخوندی در مراسم امضای تفاهم نامه دو جانبه شرکت راه آهن با شرکت DBI آلمان برای مشارکت راهبردی در طرح تحول سازمانی راه آهن اظهار داشت: پروژه های سخت افزاری بدون توجه به پروژه های نرم افزاری بهره وری و کارآیی لازم را ندارند، بنابراین، این قرارداد کار بسیار ارزشمندی است.

وی با بیان اینکه هدف ما این است که راه آهن به یک سازمان در حد جهانی ارتقا یابد و توان رقابت داشته باشد، افزود: شعار اصلی ما در تمام حوزه ها تغییر در رویکرد ما است تا افق و چشم انداز سازمان در عرصه های داخلی، بین المللی و خدمات رسانی تغییر کند و سطح خدمات را به بین الملل برسانیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اینکه راه آهن آلمان را برای همکاری انتخاب کردید، سلیقه خوبی بوده است؛ اول اینکه آلمان‌ها ابتدا هم با راه آهن ایران همکار بودند و دوم اینکه یکی از موق ترین سیستم‌های ریلی جهان را دارند.

آخوندی با بیان اینکه سکونتگاه‌های ما با دو چالش بنیادین روبرو هستند که اول امکان حرکت و جابه‌جایی و دوم قابلیت زندگی در سکونتگاه‌ها است، گفت: در هر دو بخش راه آهن می‌تواند نقش عمده ای را برای ما ایفا کند، البته منظور از جابه‌جایی بیش از حمل و نقل بار و مسافر در داخل است.

وی با اشاره به اینکه منظور من از جابه‌جایی، حمل و نقل جهانی، منطقه ای، ملی و محلی است، افزود: به همین دلیل موضوع راه آهن حومه را در دستور کار قرار دادیم، زیرا بر این باوریم که نیاز به یکپارچگی گسترده در حوزه حمل و نقل داریم.

وزیر راه و شهرسازی، راه اندازی راه آهن تهران - پکن را اقدامی نمادین در جهت جابه‌جایی جهانی دانست و ادامه داد: ما می توانیم تصور کنیم که اقتصاد ما تا فرانکفورت هم پیش برود و این موضوع دست یافتنی است.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید به سمت حمل و نقل چند وجهی برویم، تصریح کرد: نوسازی ناوگان هوایی و ریلی و توسعه حمل و نقل ریلی، توسعه بنادر و بهبود جاده ها وجود یک مفهوم توسعه ارتباطی و حرکت و سهولت در جابه‌جایی است.

وی با اشاره به اینکه اگر مدعی هستیم شاهراه اتصال شمال – جنوب و شرق – غرب هستیم، تاریخ نشان می دهد که جاده ابریشم از ایران عبور می کرد، گفت: این به این معنا است که باید یک بار دیگر کریدورها را از درون ایران بازسازی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اگر قیمت زمین و مسکن در کلان شهرها دچار سوداگری شده و همسطح گران ترین شهرهای جهان است، به دلیل نبود سیستم حمل و نقل ریلی سریع است، اظهار داشت: نبود حمل و نقل سریع ریلی باعث شده که مردم به سمت مرکز شهر بروند، بنابراین یکی از مهمترین ابزارها برای کنترل قیمت زمین و مسکن توسعه سکونتگاههایی متکی به حمل و نقل ریلی است.

آخوندی، یکی از ابزارهای کنترل قیمت زمین و مسکن را توسعه حمل و نقل ریلی حومه دانست و افزود: باید در کشور به سمت حمل و نقل چند وجهی برویم.