۵۱ هزار نفر ساعت دوره آموزشی برای مجریان انتخابات قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز مرادی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن باقر العلوم استانداری برگزار شد با ارائه گزارشی از دوره های آموزشی برگزار شده توسط ستاد انتخابات استان اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی ضورت گرفته تعداد یک هزار و ۲۴۵ نفر از کارشناسان فرمانداری ها و بخشداری های تابعه، مربیان، اعضای هیئت های اجرایی، نمایندگان فرمانداری آموزش های لازم را فراگرفته اند.

مرادی تصریح کرد: میزان مشارکت مردم استان قزوین نسبت به میزان مشارکت کشور از دوره ششم تا نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همواره تا ۳ درصد بیشتر بوده است.

دبیر ستاد انتخابات استان قزوین افزود: بعد از استان شدن قزوین در دوره ششم مجلس شورای میزان مشارکت در کشور ۶۷.۳۵ درصد بود در حالی که استان قزوین مشارکت ۷۰درصدی شکل گرفت.

وی افزود: میزان مشارکت در دوره هفتم انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور۵۱.۲۱ درصد و در استان ۵۵ درصد، در نهمین دوره انتخابات میزان مشارکت در کشور ۶۴درصد و استان قزوین ۶۸.۲۵درصد بوده و در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور۶۰ درصد و در استان قزوین ۵۴.۴۳ درصد مشارکت ثبت شده است.

دبیر ستادانتخابات استان یادآورشد: در دوره سوم انتخابات خبرگان رهبری نیز میزان مشارکت در کشور ۴۶.۳۲درصد و در استان قزوین ۵۲.۴۴ درصد مردم در پای صندوق های رای حاضر شدند.

وی بیان کرد: در دوره ی چهارم انتخابات مجلس خبرگان رهبری با توجه به اینکه در کشور شاهد حضور ۶۲درصدی بودیم در استان قزوین ۷۱.۱۹درصد مردم در انتخابات شرکت کردند.

دبیر ستاد انتخابات استان با ارائه گزارشی از روند اجرایی عملکرد ستاد انتخابات استان گفت: ستاد انتخابات استان از اواخر اردیبهشت ماه همزمان با سراسر استان با ۷ کمیته مصوب کشوری کار خود را آغاز کرد که در این مدت با تشکیل ۲۸ جلسه بر اساس قانون و روز شمار انتخابات تمامی مصوبات اجرایی شده است.

مرادی گفت: در حال حاضر هیچ مشکلی از لحاظ سخت و نرم افزاری وجود ندارد و همه امکانات برای برگزاری انتخاباتی قانونی در استان قزوین فراهم شده است.