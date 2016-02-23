احداث دو نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی ظهر سه شنبه در سمینار آمورزشی مدیریت مصرف انرژی در بخش صنعت اظهار داشت: تعداد مشترکان برق همدان تا پایان سال گذشته ۶۶۲ هزار بود که با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده، هر ساله ۲۰ تا ۲۵ هزار مشترک به این تعداد اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال به علت محدودیت‌های ساخت و ساز در استان، درآمدها رشد چندانی نداشته است، گفت: یکی از منابع درآمدی شرکت از فروش انشعاب است که درآمد حاصل از آن به عنوان سرمایه شرکت در بخش‌های مانند اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌ها هزینه می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: در بخش جاری نیز درآمد شرکت از محل فروش انرژی است که سهم شرکت حدود ۳۰ درصد از وصولی‌‌هایی است که به خزانه واریز می‌شود که خدمات پس از فروش و بخش تعمیر و نگهداری شبکه‌ها از این محل تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: تا پایان سال گذشته ۱۷.۵ هزار کیلومتر طول شبکه‌های توزیع استان بوده که نگهداری این میزان شبکه برای شرکت نیاز به هزینه‌کرد و نیروی پرسنلی دارد.

شهیدی با اشاره به وجود ۲۶۰ دستگاه فیدرهای ۲۰ کیلوولت و ۱۵ هزار دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت ۲ هزار و ۱۲۰ مگاولت آمپر بیان داشت: در سال جاری پیک بار مصرف استان در تیر ماه به ۶۴۵ مگاوات رسید که حدود یک سوم ظرفیت‌ ایجاد شده در استان است.

تلفات انرژی در استان همدان در پایان سال گذشته ۱۴.۷ درصد بوده است

وی یادآور شد: تلفات انرژی استان نیز در پایان سال گذشته ۱۴.۷ درصد بوده که با همت کارکنان تاکنون این میزان به ۱۱.۵ در سال جاری رسیده و برای رسیدن به شاخص تعیین شده وزارت نیرو باید ۳۹ شرکت توزیع کشور همت خود را دوچندان کنند.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به وجود ۶ هزار و ۳۵۰ حلقه چاه کشاورزی تا پایان سال ۹۳ بیان کرد: عمده مصرف برق در بخش کشاورزی و معادل ۴۳ درصد است.

وی با بیان اینکه در بخش صنعتی شاخص خوبی نداریم، افزود: با توجه به میانگین ۲۵ درصدی مصرف برق در بخش صنعت کشور، میانگین مصرف استان در بخش توزیع ۱۰ درصد است که با توجه به این امر باید در بخش صنعت بیشتر جدیت کنیم تا با آماده‌سازی زیرساخت‌ها بخش صنعتی بیشتر شکوفا شود.

شهیدی با اشاره به مصرف برق در بخش غیر مولد عنوان کرد: بیشترین مصرف برق با ۳۴ درصد در بخش خانگی است و بخش عمومی ۸ درصد و سایر مصارف ۵ درصد از مصرف انرژی برق را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به مشقات و مشکلات بخش تولید گفت: برای جذب سرمایه‌گذار در بخش تولید مهمترین موضوع زمان‌بر بودن آن است چراکه برای احداث نیروگاه با وجود فراهم بودن تمام شرایط پنج سال زمان نیاز است.

پیک بار کشور در سال جاری به ۵۱ هزار مگاوات رسید

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان افزود: پیک بار کشور در سال جاری به ۵۱ هزار مگاوات رسید و مقرر شد که بخش توزیع ۳ هزار مگاوات با فعالیت‌هایی که در بخش کشاورزی، صنعتی و خانگی انجام می‌شود این میزان را مدیریت کند.

وی با تأکید بر ادامه برنامه‌های مدیریت مصرف در سال آینده عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود که سال آینده نیز ۳ هزار مگاوات کسری انرژی داشته باشیم که این امر نیازمند انجام اقدامات جدی‌تری و مدیریت مصرف است.

شهیدی با بیان اینکه یکی از رویکردهای وزارت نیرو استفاده از انرژی‌های نو است، اظهار کرد: در این راستا ترسیم شده که یک هزار و ۲۰۰ مگاوات در بخش نیروگاه‌های خورشیدی سرمایه‌گذاری شود.

وی افزود: از برنامه‌های اجرایی برق منطقه‌ای باختر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی نو به میزان ۶۰۰ مگاوات است که سهم سه استان مرکزی، همدان و لرستان هر کدام به طور میانگین ۲۰۰ مگاوات است.

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان عنوان کرد: استان همدان با ورود دو سرمایه‌گذار در این زمینه پیشگام بوده و مرحله تملک زمین در حال اقدام است و قرارداد احداث دو نیروگاه هفت مگاواتی با شرکت آلمانی منعقد شده است.

وی اضافه کرد: مشکل و محدودیت نیروگاه خورشیدی بحث زمین است چراکه به ازای هر مگاوات ۱.۵ هکتار زمین نیاز است و احداث یک نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی حدود ۱۰ هکتار زمین نیاز دارد.

شهیدی با اشاره به قیمت برق اظهار داشت: قیمت هر کیلووات ساعت با محاسبه قیمت سوخت ۱۵۰ تومان تمام می‌شود در حالی که میانگین قیمت پرداختی مشترکان استان ۵۰ تومان است و در قراردادی که با سرمایه‌گذار منعقد می‌شود هر کیلووات ساعت ۵۲۰ تا ۶۷۰ تومان توسط شرکت خریداری می‌شود.

فراهم آوردن زمینه مناسب برای استفاده منطقی از انرژی ضروری است

معاون برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به عمده اهداف مدیریت مصرف گفت: فراهم آوردن زمینه مناسب برای استفاده منطقی از انرژی، افزایش بازدهی تأسیسات صنعتی مانند خازن‌گذاری، ارائه روش‌های بهینه‌سازی و تشویق به استفاده از سیستم‌ها و فرآیندهایی با کارایی بالاتر از مهمترین اهداف مدیریت مصرف برق است.

وی با بیان اینکه نامناسبت‌ترین استفاده از انرژی، تبدیل آن به گرما و حرارت است، ادامه داد: به طور قطع این اهداف در منافع ملی، منافع مشترکین و منافع صنعت برق تأثیرگذار بوده و این سه حلقه با اهداف مدیریت مصرف ارتباط مستقیم دارند.

شهیدی با اشاره به منافع ملی اهداف مدیریت مصرف افزود: کاهش آلودگی زیست محیطی، صرفه‌جویی در منابع و جلب رضایت مشترکان از جمله این منافع است.

وی یادآور شد: کاهش هزینه‌ها، ارتقاء کیفیت سرویس و خدمات دریافتی و ارتقاء کیفیت نگهداری تجهیزات نیز از جمله منافع مشترکان و کاهش هزینه‌های تولید، بهبود بهره‌برداری و راندمان، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای و بهبود خدمات‌رسانی از منافع صنعت برق است که با توجه به اهداف مدیریت مصرف تحقق می‌یابد.