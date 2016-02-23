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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

از سوی هفدهمین همایش کتاب سال حوزه؛

مبانی تفسیر روایی به عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شد

مبانی تفسیر روایی به عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شد

از سوی هفدهمین همایش کتاب سال حوزه مبانی تفسیر روایی به عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین همایش کتاب سال حوزه صبح امروز با حضور مراجع عظام تقلید، مدیران و نخبگان حوزه های علمیه در مدرسه امام کاظم(ع) با اعلام برگزیدگان در شهر مقدس قم برگزار شد.

در این همایش که با سخنرانی آیت الله العظمی سبحانی مرجع جهان تشیع  و ارائه گزارش حجت الاسلام حقی دبیر علمی همایش همراه بود از صاحبان ۱۳ اثر در بخش برگزیدگی، هشت اثر در بخش شایسته تقدیر و ۱۸ اثر در بخش شایسته تحسین با حضور آیت‌الله سبحانی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد، آیت‌الله مسعودی خمینی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عماد معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و حجت‌الاسلام مهدی حقی دبیر همایش کتاب سال حوزه تجلیل شدند.

در بخش تفسیر و علوم قرآن کتاب ارزشمند مبانی تفسیر روایی اثر ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین محمد فاکر میبدی مربوط به گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شد.

همچنین در بخش کتب مرجع این همایش نیز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اثر ارزشمند دانشنامه فاطمی(س) مورد تقدیر قرار گرفت.

کد مطلب 3564211

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