مبانی تفسیر روایی به عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین همایش کتاب سال حوزه صبح امروز با حضور مراجع عظام تقلید، مدیران و نخبگان حوزه های علمیه در مدرسه امام کاظم(ع) با اعلام برگزیدگان در شهر مقدس قم برگزار شد.

در این همایش که با سخنرانی آیت الله العظمی سبحانی مرجع جهان تشیع و ارائه گزارش حجت الاسلام حقی دبیر علمی همایش همراه بود از صاحبان ۱۳ اثر در بخش برگزیدگی، هشت اثر در بخش شایسته تقدیر و ۱۸ اثر در بخش شایسته تحسین با حضور آیت‌الله سبحانی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر رشاد، آیت‌الله مسعودی خمینی، حجت‌الاسلام والمسلمین علی عماد معاون پژوهش حوزه‌های علمیه و حجت‌الاسلام مهدی حقی دبیر همایش کتاب سال حوزه تجلیل شدند.

در بخش تفسیر و علوم قرآن کتاب ارزشمند مبانی تفسیر روایی اثر ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین محمد فاکر میبدی مربوط به گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شد.

همچنین در بخش کتب مرجع این همایش نیز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اثر ارزشمند دانشنامه فاطمی(س) مورد تقدیر قرار گرفت.