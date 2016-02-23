به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت پروژه بیمارستان قرچک اظهار داشت: دولت یازدهم توجه ویژه ای به موضوع سلامت دارد.

وی افزود: اجرای طرح تحول نظام سلامت نشان دهنده توجه ویژه دولت به موضوع بهداشت و درمان است و تکمیل و راه اندازی بیمارستان قرچک نیز در راستای این طرح مورد پیگیری قرار گرفته است.

عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در گذشته پروژه بیمارستان قرچک به دلیل مشکلات اعتباری با توقف مواجه شده بود که با پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی موانع پیش روی این پروژه برطرف شد.

رضایی اضافه کرد: بنیاد برکت از پروژه بیمارستان قرچک حمایت و پشتیبانی می کند و با انتخاب پیمانکار مناسب، روند ساخت این پروژه با جدیت دنبال می شود.

وی تأکید کرد: بیمارستان شهرستان قرچک پیشرفت ۴۰ درصدی داشته است.

بیمارستان ۹۴ تختخوابی قرچک با هشت هزار و ۵۰۰ مترمربع زیر بنا در زمینی سه هکتاری در حال ساخت است و یک بیمارستان عمومی در چهار بخش اصلی محسوب می شود و دارای ۱۱ تخت اورژانس، ۱۲ تخت مراقبت های ویژه، پنج تخت دیالیز و چندین تخت بستری در بخش های داخلی، کودکان، زنان و زایمان و جراحی است.