۱۰۰۱ شعبه اخذ رای در استان قزوین پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن باقر العلوم استانداری قزوین برگزار شد ظهار کرد: خوشبختانه با بسیج همه امکانات و تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز انتخابات با عبور از مراحل مختلف ثبت نام، برسی صلاحیت ها و تبلیغات داوطلبان در حال حاضر شاهد فضای بانشاطی در میان داوطلبان و هواداران آنها هستیم که نوید انتخاباتی پرشور را می دهد.

وی افزود: از همه مجریان و دست اندرکاران، رسانه های گروهی، داوطلبان، هواداران و حتی کسانی که به هر دلیل نتوانستند در صحنه انتخابات خود را در معرض قضاوت و انتخاب مردم قرار دهند تشکر می کنیم و امیدواریم مشارکت حداکثری مردم در این دوره نیز محقق شود.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: همه کسانی که واجد شرایط رای دادن هستند باید با درک شرایط کنونی احساس مسئولیت کرده و در پای صندوق های رای حاضر شوند و بدانند عزت و عظمت و اقتدار ایران اسلامی در گرو مشارکت مردم در صحنه است.

رحیمی تصریح کرد: امروز با برگزاری جشن رای اولی ها جوانان مسئولیت پذیری که از امسال می توانند وارد صحنه انتخابات شده و در سرنوشت سیاسی کشور سهیم شوند با درک بالای خود برای حضور در این دوره از انتخابات اعلام آمادگی کردند که این حرکت تضمین کننده اینده سیاسی کشور است.

۵ هزار رای اولی در استان قزوین

وی اضافه کرد: در استان قزوین حدود پنج هزار نفر رای اولی هستند که با حضور آنها در صحنه نشاط و شور این عرصه دوچندان شده است و تجربه جدید و تاثیرگذار آنها می تواند به جذابیت های انتخابات کمک کند.

رییس ستاد انتخابات استان با بیان روند اجرایی عملکرد ستاد انتخابات استان یادآورشد: براساس برنامه زمان بندی که توسط وزارت کشور تدوین و ابلاغ شده در استان نیز این مراحل ثبت نام، تشکیل هیأت های اجرایی، رسیدگی به صلاحیت ها توسط هیأت های اجرایی و در مرحله بعدی نیز رسیدگی به صلاحیت ها توسط شورای نگهبان تا مرحله دریافت لیست نهایی کاندیداها انجام شده و در حال حاضر نیز شاهد رقابت داوطلبان در استان هستیم.

رحیمی افزود: فضای تبلیغاتی ایجاد شده در استان با شور و شعف زیادی در بین آحاد مردم، گروه های سیاسی و احزاب دیده می شود و خوشبختانه با رعایت مسائل اخباقی و قانونی توسط داوطلبان شاهد کمترین تخلف انتخاباتی در این دوره هستیم.

وی گفت: مراحل برگزاری انتخابات در استان نیز روند قانونی خود را طی می کند و تلاش می کنیم بستر لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات بخوبی فراهم شود و برگ زرین دیگری بر افتخارات استان و کشور اضافه شود.

رحیمی ادامه داد: مردم ایران در انتخابات مختلف در تمامی صحنه ها همواره حضور پررنگی داشته اند و از آرمان های انقلاب و نظام بخوبی پشتیبانی کرده اند و با ایستادگی در برابر توطئه ها و دسیسه ها حمایت ناملایمات ایستادگی کردند و مسئولان نیز بایستی متقابلا با مردم رفتاری صادقانه داشته باشند زیرا هر کاری که با صداقت همراه باشد مورد قبول مردم قرار می گیرد.

وی گفت: دنیای استکبار و دشمنان در داخل و خارج فعالیتهای ما را بدقت رصد می کنند و خوشبختانه مردم نیز همواره با درک موقعیت ها در عرصه های مختلف با صلابت حضور به پیش می روند و با حضور پررنگ خود در تمامی صحنه ها دشمنان انقلاب و نظام را ناامید می کنند.

رحیمی بیان کرد: حضور حداکثری مردم در انتخابات ۷ اسفند امنیت کشور را تضمین و دشمنان انقلاب اسلامی را مأیوس خواهد کرد.

وی امنیت را نعمتی بزرگ برای ایران اسلامی دانست و یادآورشد: حضور مردم در پای صندوق های رأی امنیت آفرین است و سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد ودر کنار آن طمع دشمنان را نسبت به ایران اسلامی کم خواهد کرد.

۱۰۰۱ شعبه اخذ رای در استان قزوین/ ۸۸۷ هزار واجد شرایط رای دادن

رحیمی خاطرنشان کرد: برای برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری در استان قزوین ۱۰۰۱ شعبه اخذ رای پیش بینی شده که ۷۴۵ صندوق ثابت و ۲۵۶ شعبه سیار است.

وی افزود: برای انتخابات استان قزوین با تامین حدود ۲۰ هزار نفر از عوامل اجرایی اعم از نیروهای انتظامی، امنیتی، بازرسی، نظارت اقدام شده تا این انتخابات باشکوه و در کمال آرامش برگزار شود.

رحیمی در خصوص تعداد واجدین شرایط حضور در انتخابات هم گفت: از مچجموع یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت استان قزوین تعداد ۸۸۷ هزار و ۱۶۴ نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

وی افزود: در سه حوزه انتخابی قزوین، البرز و آبیک تعداد ۴۱ نفر از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شدند توسط و ۴ نفر انصراف دادند و در نهایت ۳۷ نفر برای کسب دو کرسی مجلس با هم رقابت می کنند.

رحیمی ادامه داد: در حوزه انتخابیه تاکستان که دارای ۱ کرسی در مجلس شورای اسلامی است نیز در حال حاضر ۱۲ نفر برای رقابت باقی ماندند، در حوزه انتخابیه آوج و بوئین زهرا نیز ۲۱ نفر کاندید شدند که در حال حاضر ۲۰ نفر برای کسب یک کرسی در مجلس شورای اسلامی به رقابت می پردازند.

وی گفت: صندوق های ثابت پیش بینی شده در استان هم ۷۴۵ صندوق و تعداد صندوق های سیار نیز ۲۵۶ صندوق است که در مناطق کوهستانی و برخی روستاها در صورت بارش برف و کولاک از آن استفاده خواهد شد که در این زمینه یک بالگرد هم پیش بینی شده است.