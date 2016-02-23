به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران امروز سه‌شنبه چهارم اسفند و فردا چهارشنبه پنجم اسفند سال‌جاری در محل این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

در این نشست نتایج فعالیت‌ها و پروژه‌های پژوهشگاه فضایی ایران در زمینه طراحی و ساخت ماهواره، طراحی و توسعه سامانه‌های حمل و نقل فضایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند مرکز آزمون و یکپارچه‌سازی ارایه می شود.

در روز اول این نشست، گزارش دست‌آوردهای پروژه‌ها و برنامه‌های پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی و مرکز طراحی و توسعه سامانه‌های فضایی پژوهشگاه فضایی ایران ارائه خواهد شد.

روز دوم این نشست در پنجم اسفند، بخش اول، با ارائه گزارش پژوهشکده‌ سامانه‌های ماهواره آغاز خواهد شد و بعد ازآن، در بخش دوم، با طرح مقالات پژوهشکده‌های مواد و انرژی، مکانیک و رانشگرهای فضایی پژوهشگرهای فضایی در خصوص پروژه‌های خود ادامه خواهد یافت.