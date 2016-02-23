به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد پارسا در مراسم معرفی طرح «داناب» که ظهر سه شنبه برگزار شد، اظهار کرد: طرح داناب، با هدف افزایش آگاهی دانش آموزان، از کاهش منابع آبی، در مقطع متوسطه اجرا می شود.

پارسا در ادامه با تاکید بر اینکه آغاز این طرح سال ۹۱ بوده است، گفت: در سال ۹۳ بیش از ۱۲ هزار دانش آموز، در این طرح حضور داشتند که این رقم در سال جاری به بیش از ۲۳ هزار نفر رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان البرز تصریح کرد: یکی از اهداف اجرای این طرح در سال آینده آگاه سازی حدود ۶۰ هزار دانش آموز البرزی از موضوع کمبود منابع آبی استان است.

پارسا در پایان سخنان خود با ابراز نگرانی از میزان مصرف منابع آبی زیرزمینی در استان البرز، گفت: متأسفانه در کشور ما ۸۰ درصد از منابع آب های زیرزمینی در حال مصرف است و این در حالی است که میانگین جهانی ۲۰ درصد است.

در پایان این مراسم، از مدیران مدارس موفق در اجرای طرح داناب، تجلیل شد.