مطالبه جامعه قرآنی کشور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل اتحادیه ها که به نمایندگی از ۱۱ هزار تشکل قرآنی که بعد از هیئات مذهبی بزرگترین تشکل سازمان یافته در حوزه فرهنگی و دینی محسوب می شوند، مطالبات خود را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه حمایت از قرآنیان و فعالیت های قرآنی مطرح کردند.

این مدیران قرآنی از مجموعه ای که در مجلس طی چند دوره شکل گرفته با عنوان فراکسیون قرآن و عترت که به طور خاص موضوعات مرتبط با قرآن و عترت را دنبال می کند و بزرگترین فراکسیون از لحاظ تعداد اعضا می باشد، انتظاراتی داشتند که مطرح کردند.

با توجه به مواردی که مطرح شد، مدیران و مسئولان قرآنی کشور از این فراکسیون انتظار دارند که به صورت تخصصی تر و واقع بینانه تر مسائل حوزه قرآن و عترت را کارشناسی و رصد کنند و با ظرفیت هایی که در این حوزه در بخش حاکمیتی و مردمی است تعامل داشته باشند و با نگاه باز مسائل را دنبال کنند.

آنچه مطالبه این مجموعه قرآنی به نمایندگی همه قرآنیان مطرح شده است، این است که همانطور که در صنف های مختلف خدمات و قوانین حمایتی در بخش های مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می توان به بیمه و معافیت از مالیات های مجاز نام برد، در بخش قرآن هم این قوانین حمایتی وجود داشته باشد.

از جمله انتقاداتی که از سوی مدیران مؤسسات قرآنی مطرح شد، این بود که با توجه به این که مؤسسات قرآنی خودجوش و مردمی هستند و از سرمایه شخصی هزینه می کنند اما این مراکز باید مالیات پرداخت کنند و همچنین پی گیری بحث بیمه فعالان قرآنی از مطالبات مدیران و فعالان قرآنی است.

حجت الاسلام کوششی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات قرآنی ـ مردمی کشور با اشاره به این که طی جلسات مشترک با فراکسیون قرآن و عترت سعی شده است تا نمایندگان مجلس را از فعالیت های قرآنی که در سطح کشور انجام می شود آگاه کنیم زیرا نمایندگان ممکن است به دلیل مشغله که دارند از تصاویر قرآنی کشور آگاهی چندانی نداشته باشند، بنابراین ضرورت دارد جلسات مختلف با حضور نمایندگان مجلس و مدیران و فعالان قرآنی کشور برای برنامه ریزی در زمینه فعالیت های قرآنی برگزار شود.

وی اظهار کرد: امید است افرادی که باورهای عملی تر نسبت به انجام فعالیت های قرآنی دارند در مجلس حضور یابند و جلساتی برگزار شود تا مطالبات و مشکلات جامعه قرآنی مورد بررسی قرار گیرد.