به گزارش خبرنگار مهر، امیر پورجوادی عصر سه شنبه همزمان با یادواره شهدای مدافع حرم جنوبشرق استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهدای مدافع حرم حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین افزود:‌ شهدای مدافع حرم با تقدیم خون مطهرشان درخت تنومند اسلام را آبیاری کرده و اجازه تحقق اهداف پلید استکبار و جریانات تکفیری را ندادند.

وی با اشاره به نقش مردم ورامین در دفاع از حریم اهل بیت ادامه داد:‌ شهرستان ورامین نیز در دفاع از حریم اهل بیت پیشگام بوده و شهدای بزرگواری را در این زمینه تقدیم کرده است.

پورجوادی با اشاره به تقدیم ۱۷ شهید مدافع حرم توسط شهرستان ورامین اضافه کرد: ۱۷ شهید مدافع حرم مانند نگینی درخشان در ورامین می درخشند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین یادآور شد: مردم شهرستان ورامین همواره در تشییع پیکرهای مطهر شهدای مدافع حرم حضور حماسی داشته اند و نشان داده اند که آمادگی دفاع از ارزش های اسلامی را در هر برهه و زمانی دارند.