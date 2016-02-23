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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین:

۱۷ شهید مدافع حرم مانند نگینی درخشان در ورامین می درخشند

۱۷ شهید مدافع حرم مانند نگینی درخشان در ورامین می درخشند

ورامین-رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین گفت: ۱۷ شهید مدافع حرم مانند نگینی درخشان در ورامین می درخشند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر پورجوادی عصر سه شنبه همزمان با یادواره شهدای مدافع حرم جنوبشرق استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهدای مدافع حرم حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین افزود:‌ شهدای مدافع حرم با تقدیم خون مطهرشان درخت تنومند اسلام را آبیاری کرده و اجازه تحقق اهداف پلید استکبار و جریانات تکفیری را ندادند.

وی با اشاره به نقش مردم ورامین در دفاع از حریم اهل بیت ادامه داد:‌ شهرستان ورامین نیز در دفاع از حریم اهل بیت پیشگام بوده و شهدای بزرگواری را در این زمینه تقدیم کرده است.

پورجوادی با اشاره به تقدیم ۱۷ شهید مدافع حرم توسط شهرستان ورامین اضافه کرد: ۱۷ شهید مدافع حرم مانند نگینی درخشان در ورامین می درخشند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین یادآور شد: مردم شهرستان ورامین همواره در تشییع پیکرهای مطهر شهدای مدافع حرم حضور حماسی داشته اند و نشان داده اند که آمادگی دفاع از ارزش های اسلامی را در هر برهه و زمانی دارند.

کد مطلب 3564228

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