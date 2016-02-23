سایه بی ثباتی بر سر لیبی/جلسه ای که تشکیل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، قرار بود پارلمان لیبی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، امروز به منظور دادن رأی اعتماد به دولت تشکیل جلسه دهد.

بر اساس این گزارش پارلمان لیبی به دلیل اینکه شمار نمایندگان حاضر به حد نصاب نرسید، در دادن رأی اعتماد به دولت لیبی که مورد حمایت سازمان ملل است، ناکام ماند.

در همین راستا یکی از نمایندگان پارلمان لیبی به نام محمد العبانی تصریح کرد: جلسه امروز به دلیل اینکه شمار اعضا به حد نصاب تعیین شده برای دادن رأی اعتماد یعنی ۸۹ نفر نرسید، تشکیل نشد.

وی افزود: ریاست مجلس از جلسه خارج شد و اعضاء نیز همگی با رفتن خود به جلسه پایان دادند.

یکی دیگر از نمایندگان به نام علی القایدی از احتمال تشکیل مجدد جلسه در هفته آتی خبر داد.

وی اظهار داشت: اختلافاتی میان نمایندگان وجود دارد؛ از جمله اینکه به دلیل برخی اظهارات از سوی دولتمردان مبنی بر مداخله خارجی ها و غرب، شماری از نمایندگان با دولت مخالفت کردند.