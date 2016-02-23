کار خیلی سختی برابر تراکتورسازی ایران داریم/باید۳ امتیاز رابگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، هامبورگ بعداز ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم تراکتورسازی و الاجزیره با تاکید بر اینکه تراکتورسازی تیمی قوی و خوب است، افزود: فردا با یک تیم قوی بازی خیلی سختی داریم و کارمان دشوار است ولی باید سه امتیاز بازی را در خانه حریف بگیریم.

وی سپس با اشاره به اینکه بازیکنان الجزیره و همچنین سرمربی تیم بیمار هستند، افزود: یک ویروس بین بازیکانن ما شیوع پیدا کرده است و کار ما را خیلی سخت کرده ولی پزشکان تیم بازیکنان را برای بازی فردا کاملا آماده کنند.

مربی تیم فوتبال الجزیره با اشاره به اینکه بازی فردای تیمش برابر تراکتورسازی پرفشار و سخت خواهد بود، ادامه داد: از ۹ هفته پیش که تیم را تحویل گرفتیم ۹ بازی انجام دادیم که در ۴ هفته اخیر پیروز شده ‌ایم.

هامبورگ از میزبانی تیم تبریزی نیز تشکر کرد و گفت: همه چیز خوب بوده است و روحیه بازیکنان ما نیز خوب است و با انسجام کامل به مصاف تراکتورسازی می ‌رویم.

وی سپس اظهار داشت: به هر صورت امیدواریم فردا بازی خوبی ارائه شود و تیمی که بهتر بازی کند، برنده شود.

مربی تیم فوتبال الجزیره همچنین با تاکید بر اینکه فردا با بهترین ترکیب به میدان می رویم، گفت: عبدالله موسی تنها بازیکن مصدوم و غایب ما برای دیدار فردا است.