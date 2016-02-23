به گزارش خبرنگار مهر، لقمان شاورانی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی بازی‌های رایانه‌ای جوانان با بیان اینکه این جشنواره برای نخستین بار در معاونت ساماندهی جوانان پایه‌گذاری شد، افزود: در حوزه فضای مجازی، برنامه‌های مختلفی طراحی شده است که یکی از آنها برگزاری همین جشنواره است.

دبیر جشنواره بازی‌های رایانه‌ای جوانان با بیان اینکه گروه سنی ۱۵ تا ۳۰ سال مخاطبان برگزاری جشنواره‌ بازی‌های رایانه‌ای هستند، ادامه داد: در حوزه فضای مجازی که مهمترین بخش آن بازی است، با گروه سنی جوان ارتباط داریم. در هشت سال گذشته بازیکنان بازی‌های رایانه‌ای در مسابقات مختلف شرکت کرده‌اند که نخستین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای با کمک فدراسیون ورزش‌های الکترونیک جنوب آسیا برگزار شد.

وی ادامه داد: دومین دوره جشنواره بازی‌های رایانه‌ای در سال ۹۵ با کمک تولیدکنندگان بازی برگزار خواهد شد و وزارت ورزش و جوانان نقش پشتیبان را خواهد داشت.

شاورانی تاکید کرد: این جشنواره با مشارکت وزارت ارشاد و سمن‌های ادارات کل استان‌ها در سطح استانی برگزار شد که منتخبان مراحل استانی در آذرماه و بهمن ماه در تهران به رقابت پرداختند.

دبیرکل ورزش‌های الکترونیک آسیا اضافه کرد: نخستین بازی‌های رایانه‌ای جوانان در دو بخش محتوا و مسابقات خلیج‌فارس در ۸ رشته بازی که ۶ مورد از آن خارجی و ۲ مورد ایرانی بود، برگزار شد و معاونت علمی ریاست جمهوری، مرکز رسانه‌ای دیجیتال و شبکه ملی فرهنگ در برگزاری این مسابقات همکاری داشتند.

وی با بیان اینکه در سطح جهان، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های الکترونیک از سال‌ها قبل فعالیت خود را آغاز کرده است، گفت: فدراسیون ورزش‌های الکترونیک آسیا از سال گذشته با حضور ۱۲ کشور راه‌اندازی شد که ریاست آن بر عهده کشورمان قرار گرفت و دبیرخانه آن هفته آینده در تهران افتتاح می‌شود.

شاورانی ادامه داد: در حوزه بین‌الملل هدف ما پیوند مناسب بازارهای داخل با بازارهای بین‌المللی است و با از بین رفتن تحریم‌ها، فضای مناسبی در کشور شکل خواهد گرفت که شناساندن تولیدات ایرانی در بازارهای جهانی، هدف نهایی ما است.

وی با بیان اینکه ورود تولیدکنندگان بازی‌های ایرانی به عرصه جهانی کار بسیار سختی است، گفت: با توجه به اهمیت فعالیت سمن‌ها در فضای مجازی، این وضعیت در کشورمان وجود دارد و در حال حاضر با چهار تولیدکننده بزرگ بین‌المللی مذاکره داشته‌ایم و برنامه داریم سال ۹۵ جشنواره‌ها و مسابقات بین‌المللی رایانه‌ای در حوزه جوانان را در تهران برگزار کنیم.

دبیر جشنواره بازی‌های رایانه‌ای جوانان اضافه کرد: یکی از مشکلات بازی‌های رایانه‌ای در ایران، دسترسی به لایسنس بازی‌ها بود که این مشکل پس از برجام در حال برطرف شدن است.