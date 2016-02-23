به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آزاد در مراسم اختتامیه بازی های رایانه ای جوانان با اظهار امیدواری نسبت به ایجاد حرکت ملی در زمینه بازی های رایانه ای افزود: در حال حاضر در حوزه بازیهای موبایلی، بازی هایی داریم که چندین میلیون دانلود دارند و باید کاری کنیم که این استعداده شکوفا شود.

وی با اشاره به اینکه باید زمینه خروج مغزها از کشور را از بین ببریم، ادامه داد: طی چند سال گذشته بسیاری از متخصصان در حوزه بازیهای رایانه ای که بازیهای درخوری تولید کرده بودند به دلیل نبود بستر مناسب از کشور خارج شدند.

آزاد تاکید کرد: راه اندازی ثمن ملی در حوزه بازیهای رایانه ای که قرار است به صورت یکپارچه ظرفیت های بازیها را پوشش دهد یک حرکت امیدوارکننده در این زمینه است. هدف این ثمن استفاده از آن در جهت هماهنگی به منظور دیده شدن تولید کنندگان و فعالان بازیهای رایانه ای است.

وی افزود: در شهرستان ها در حوزه بازیهای رایانه ای با یک مشکل فرهنگی مواجه هستیم زیرا به این بازیها فقط به دید سرگرمی نگریسته می شود در حالی که بازیهای رایانه ای یک هنر صنعت فرهنگی است که گردش مالی بالایی در سطح جهان دارد.

آزاد با اشاره به اینکه 30 داور در حوزه بازیهای رایانه ای قضاوت مسابقات را بر عهده داشتند، تاکید کرد: معیارها با در نظر گرفتن روحیات جوانان بود نه شرکت های خصوصی. ثمن ها در این جشنواره حضور داشتند و جامع ترین جشنواره بازیها رقم خورد.

وی اضافه کرد: مهمترین موضوع این است که به محصول نهایی برسیم و آن را ارتقا دهیم تا به همراه فرهنگ کشورمان در بازهای جهانی عرضه کنیم.

رئیس هیئت داوران نخستین جشنواره ملی بازی های رایانه ای جوانان، افزود: بازی های ایران در موقعیتی قرار دارد که باید دولت حمایت کند و حلقه های مختلف دست به دست هم دهند تا با توجه به گردش مالی سطح بازیهای خود را در بازارهای جهانی توسعه دهیم.