آرسنال هم تسلیم لیونل مسی شد/ تساوی پرگل یوونتوس و بایرن مونیخ

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از ساعت ۲۳:۱۵ روز سه شنبه با برگزاری دو مسابقه حساس پی گرفته شد که طی آن تیم بارسلونا در زمین آرسنال به پیروزی ۲ بر صفر رسید و جدال یوونتوس برابر بایرن مونیخ نیز با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

نیمه نخست دیدار آرسنال و بارسلونا با بازی جسورانه و تهاجمی توپچی ها همراه شد تا بارسلونا در دقایق ابتدایی تحت فشار قرار گیرد. بعد از گذشت ۱۰ دقیقه بارسلونا میداندار شد و سعی کرد حملاتی را طرح ریزی کند اما با دفاع چند لایه میزبان مواجه شد. در مقابل آرسنال نخستین خطر جدی را در دقیقه ۲۳ ایجاد کرد که ضربه چمبرلین در شلوغی دروازه حریف را ترشتگن مهار کرد.

بارسلونا از دقیقه ۲۰ کاملا توپ و میدان را در اختیار گرفت و آرسنال هم چشم به ضد حملات داشت. در اواسط نیمه نخست بود که مسی پشت محوطه جریمه آرسنال با حرکتی انفرادی یک خطا از حریف گرفت اما نتوانست ضربه کاشته خود را از زیر پای بازیکنان حاضر در دیوار دفاعی حریف عبور دهد.

بارسلونا بهترین موقعیت را برای گلزنی در دقیقه ۴۵ از دست داد. دنی آلوس با پاس عالی و سرضرت خود لویس سوارز را در موقعیت گلزنی قرار داد اما این بازیکن در حالی که مدافعی را کنار خود نمی دید ضربه سر خود را از روی خط شش قدم به کنار دروازه پتر چک زد تا نیمه نخست بدون گل خاتمه یابد.

بارسلونا نیمه دوم را کاملا تهاجمی شروع کرد و اجازه نداد آرسنال بر بازی مسلط شود. نیمار در دقیقه ۴۸ موقعیتی ایده‌آل را برای گلزنی از دست داد. این مهاجم برزیلی در مصاف تک به تک با پتر چک نتوانست گلزنی کند.

آرسنال که در این نیمه تحت فشار بازیکنان بارسلونا قرار داشت در دقیقه ۵۸ می توانست روی یک ضد حمله به گل برسد ولی ضربه سر اولیویه ژیرو را ترشتگن روی خط دروازه برگشت داد و دروازه بارسلونا را بسته نگه داشت.

در دقیقه ۶۶ ضربه زمینی سوارز به شکلی خطرناک عرض دروازه آرسنال را طی کرد و به بیرون رفت. بعد از این صحنه آرسنال برای دقایقی پیش کشید اما همین جلو کشیدن کار دست این تیم داد تا مثلث MSN از فضای بدست آمده در ضد حمله بهترین بهره را ببرند و دروازه توپچی ها را باز کنند.

در دقیقه ۷۱ بازی بود که همکاری یک و دوی سوارز با نیمار و پاس عرضی مهاجم برزیلی به لیونل مسی رسید و او در مواجه با پتر چک با ضربه ای دقیق و با ارتفاعی مناسب توپ را درون دروازه میزبان جای بدهد.

بارسلونا در دقیقه ۸۰ روی یک هجوم همه جانبه تا آستانه گل دوم پیش رفت اما ضربه سوارز به تیر دروازه اصابت کرد و گل نشد این حمله را آرسنال با یک ضد حمله پاسخ داد ولی در این سوی میدان ترشتگن مانع گلزنی آرون رمزی از فاصله ای نزدیک شد.

لیونل مسی زهر خود را در دقیقه ۸۴ بار دیگر ریخت. یک استپ بد از مرتساکر کافی بود تا مسی خود را به توپ برساند و با تیزهوشی از مدافع حریف یک ضربه پنالتی بگیرد. خود مسی این ضربه را بر خلاف جهت حرکت پتر چک به گل دوم خود و بارسلونا تبدیل کرد.

آرسنال که همه چیز را از دست رفته می دید در دقایق پایانی روی به حملات احساسی آورد اما خوش شانس بود که در آخرین لحظات دروازه اش روی ضربه نیمار برای سومین بار باز نشد و پتر چک با واکنشی عالی آن را به کرنر فرستاد. با این نتیجه به نظر می رسد هواداران بارسلونا از حالا خود را در مرحله یک چهارم نهایی می بینند.

در شهر تورین و به طور همزمان تیم یوونتوس در ورزشگاه خانگی خود به مصاف بایرن مونیخ رفت. بازی دو تیم از حساسیت بالایی برای هر دو گروه برخوردار بود و به نظر می رسید اولویت اول گل نخوردن در این دیدار بود.

بعد از چند حمله از سوی دو تیم این بایرن مونیخ بود که مزد بازی رو به جلوی خود را گرفت. توماس مولر در دقیقه ۴۳ بازی توانست از همکاری بین روبن و کاستا نهایت بهره را ببرد و پاس به بیرونی که برایش مهیا شده بود را با یک بغل پا درون دروازه یوونتوس جای داد تا بایرن مونیخ نیمه نخست را با برتری یک بر صفر به رختکن برود.

در نیمه دوم یوونتوس برای جبران نتیجه به میدان آمد و بازی رو به جلو را در دستور کار قرار داد اما در یک ضد حمله دروازه خود را برای دومین بار گشوده دید. آرین روبن در گوشه محوطه جریمه حریف با یک حرکت عرضی و ضربه دقیق و فنی به زاویه مخالف گل دوم بایرن را به ثمر رساند.

یوونتوس در دقیقه ۶۳ یکی از گل ها را پاسخ داد. پائولو دیبالا از کمند مدافعان حریف گریخت و با مانوئل تک به تک شد و با ضربه ای دقیق دروازه بایرن مونیخ را گشود تا یووه امیدوارانه تر به بازی ادامه دهد.

حملات یوونتوس سرانجام در دقیقه ۷۸ جواب داد و این تیم به گل دوم خود دست یافت. این بار استفانو استورارو در میان مدافعان حریف با سماجت ضربه خود را درون دروازه نویر جای داد تا یوونتوس به بازی برگردد.

سرانجام این دیدار با تساوی ۲ - ۲ خاتمه یافت تا بایرن در دیدار برگشت حتی با یک تساوی بدون گل یا یک بر یک هم به مرحله بعد صعود کند.