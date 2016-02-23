به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه همایش دکترین مهدویت فراخوان دوازدهمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت با محور پیشگوییهای آخرالزمان از دیدگاه ادیان ابراهیمی را اعلام کرد، محور اول این فراخوان شامل «یشگوییهای آخرالزمان در اسلام» است که علاقهمندان میتوانند در رابطه با تعریف، ویژگی و اهمیت پیشگوییهای آخرالزمان، حکمت بیان پیشگوییها، اصطلاحشناسی پیشگوییهای آخرالزمان، جایگاه نشانههای ظهور در هندسه دین و ویژگیها و نسبت میان علائم و شرایط ظهور مقالات خود را ارسال کنند.
«پیشگوییهای آخرالزمان در یهودیت و مسیحیت» عنوان محور دوم این همایش است که در بردارنده زیر مجموعههایی نظیر اصطلاحشناسی پیشگوییهای آخرالزمان در متون مقدس، بررسی پیشگوییهای آخرالزمان در کتاب مقدس، بررسی تطبیقی پیشگوییهای آخرالزمان در اسلام، یهودیت و مسیحیت، بررسی پیشگوییها درباره تقابل یا توافق مهدی(عج) و مسیح(ع) از دیدگاه اسلام و مسیحیت و نقش روشنفکران غربی در پرورش پیشگوییهای آخرالزمان میشود.
محور سوم هم به «تطبیق پیشگوییها» اختصاص دارد، امکان و ضرورت تطبیق پیشگوییهای آخرالزمان، معیارهای تطبیق پیشگوییهای آخرالزمان با اشخاص، حوادث و رخدادهای اجتماعی و سیاسی، نقد و بررسی دیدگاه تحقق برخی از علائم ظهور، تطبیقهای ناروا در علائم ظهور و نقش یهودیان و اوانجلیستها در تطبیق پیشگوییهای آخرالزمان بر حوادث دوران جدید در این محور گنجانده شده است.
مقالات باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ فروردین سال آتی دبیرخانه همایش ارسال شود، علاقهمندان میتوانند مقالات خود را از سه روش دبیرخانه دائمی همایش بین المللی دکترین مهدویت به آدرس قم، خیابان شهدا(صفائیه)، کوچه ۲۵، پلاک ۲۷، کدپستی ۴۵۶۵۱ - ۳۷۱۳۷ یا پایگاه اینترنتی http://mahdaviat-conference.com و نشانی الکترونیکی aqaleh@brightfuture.ir و mahdimaqaleh@gmail.com ارسال کنند.
دوازدهمین همایش بینالمللی دکترین مهدویت ۳۱ اردیبهشت و اول خرداد ماه سال آتی برابر با ۱۲ و ۱۳ شعبان المعظم با محور «پیشگوییهای آخرالزمان از دیدگاه ادیان ابراهیمی» برگزار میشود.
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