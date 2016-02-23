۱۸ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان قوچان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۸ پروژه عمرانی با اعتبار ۳۲۹ میلیارد ریال از طریق ویدئو کنفرانس در قوچان به بهره برداری رسید و دستور آغاز عملیات اجرایی ۸ پروژه عمرانی بالغ بر ۶۶ میلیارد ریال نیز توسط وزیر کشور صادر شد.

در این مراسم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور که از طریق ویدئو کنفرانس باحضور استاندار استان خراسان رضوی از طریق ویدئو کنفرانس سخن می گفت به نگاه اولویت دار دولت به مسائل روستایی اشاره کرد و اظهار داشت:مسائل و مشکلات حاشیه ای در شهرهای بزرگ سبب رشد نامتوازن شهرها و عدم توزیع عادلانه منابع بین روستاها، شهرها و مناطق مختلف شده است.

وی افزود: تلاش شده در برنامه ششم به صورت چشمگیری تلاش شود که مردم تمامی روستا ها از امکانات لازم و رفاهی برخوردار شوند.

رحمانی فضلی به تلاش دولت برای کمک به روستا ها در جهت کاهش مشکلات اشاره کرد و افزود: هرچقدر به روستاها کمک کنیم باعث می شود که مشکلات شهرها نیز کاهش یابد وامیدواریم همه دستگاه های اجرایی ودهیاری ها در این مسیر موفق باشند.

وزیر کشور از مردم شهرستان قوچان خواست تا مانند همیشه پرشور و منسجم در روز ۷ اسفندماه در حوزه های اخذ رای حاضر شده و بر اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی بیفزایند.