  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۲

اتفاق تازه در اسمفوردبریج؛

آنتونیو کونته با چلسی به توافق رسید

آنتونیو کونته با چلسی به توافق رسید

باشگاه چلسی پس از مذاکره با سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا با این مربی به توافق کلی دستی یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه چلسی بعد از مذاکراتی که با آنتونیو کونته سرمربی کنونی تیم ملی ایتالیا داشت با وی به توافقات کلی دست یافت تا از فصل آینده هدایت تیم خود را به سرمربی پیشین یوونتوس بسپارد. این خبر را گازتا دلو اسپورت منتشر کرده است.

پیش از این دیه گو سیمئونه، خورخه سامپائولی و چند مربی سرشناس دیگر گزینه هدایت چلسی معرفی شده بودند. گاس هیدینک مربی تیم چلسی نیز اعلام کرده است در پایان فصل از استمفوردبریج خواهد رفت.

قرارداد آنتونیو کونته با فدراسیون فوتبال ایتالیا نیز در پایان رقابتهای یورو ۲۰۱۶ خاتمه می یابد و او مشکلی برای هدایت چلسی ندارد.

 

کد مطلب 3564260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها