آنتونیو کونته با چلسی به توافق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه چلسی بعد از مذاکراتی که با آنتونیو کونته سرمربی کنونی تیم ملی ایتالیا داشت با وی به توافقات کلی دست یافت تا از فصل آینده هدایت تیم خود را به سرمربی پیشین یوونتوس بسپارد. این خبر را گازتا دلو اسپورت منتشر کرده است.

پیش از این دیه گو سیمئونه، خورخه سامپائولی و چند مربی سرشناس دیگر گزینه هدایت چلسی معرفی شده بودند. گاس هیدینک مربی تیم چلسی نیز اعلام کرده است در پایان فصل از استمفوردبریج خواهد رفت.

قرارداد آنتونیو کونته با فدراسیون فوتبال ایتالیا نیز در پایان رقابتهای یورو ۲۰۱۶ خاتمه می یابد و او مشکلی برای هدایت چلسی ندارد.