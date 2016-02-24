سرزمین رنگین کمان اقوام در انتظار خلق حماسه/ وحدت رمز حضور طوایف

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: هر چه به روز جعه هفتم اسفندماه نزدیک می شویم، شور و هیجان مردم برای شرکت در این حماسه بزرگ بیشتر می شود. کاندیداها مشغول تبلیغات و سخنرانی در مراسم مختلف هستند تا بتوانند با جلب نظر مردم، برای خود آرا بیشتری جمع کنند.

در این میان علمای اهل سنت در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، مردم شیعه و سنی استان گلستان را برای حضور هر چه با شکوه تر در این آزمون ملی دعوت می کنند.

امام جمعه اهل سنت قره تپه بندرترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتخابات یکی از موهبات الهی است که خداوند کریم توسط انقلاب اسلامی به مردم ایران به ویژه استان گلستان هدیه کرده است.

آخوند عبدالحیار میرابی اظهار کرد: انتخابات حق هر ایرانی است که برای تعیین سرنوشت زندگی انفرادی و اجتماعی خودش در آن شرکت کند. حضور حداکثری در انتخابات برای کشور مفید و مثمرثمر خواهد بود. مردم باید با انتخاب اصلح از بین کاندیداهایی که خودشان را لایق دانسته اند، در تببین و تعیین قانون گذاری خودشان شریک باشند تا با قانونمند کردن جامعه، زندگی خوب و سالمی را ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: به هر اندازه ای که حضور مردم حداکثری و باشکوه باشد، ضمن اینکه عزت و عظمت ایران اسلامی و آبروی مردم ایران را بالا می برد، می تواند سد محکمی در برابر توطئه های دشمن باشد.

آخوند میرابی ادامه داد: مردم ایران به خصوص استان گلستان اعم از شیعه و سنی برادری خودشان را با انقلاب اسلامی در گذشته مانند راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، ثابت کرده اند و به وظیفه خودشان عمل می کنند.

مدیر و موسس حوزه علمیه قره تپه بندرترکمن گفت: حضور مردم در انتخابات، یک نعمت بزرگ الهی برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران است که باید قدر این مردم را بدانند و برای خدمت رسانی به آنها کوشا باشند.

یکی از علمای اهل سنت بندرترکمن نیز در رابطه با انتخابات پیش رو به خبرنگار مهر گفت: یکی از راهکارهایی که مردم برای تعیین سرنوشت خودشان آن را دنبال می کنند، مسئله انتخابات است. حضور مردم برای تعیین سرنوشت و دفاع از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

حضور مردم در انتخابات سدی مقابل توطئه های دشمنان

آخوند داود بلکفه افزود: اهمیت مشارکت مردم در انتخابات در برابر نگرش دشمنان اسلام و انقلاب تاثیر بسزایی خواهد داشت و مردم ما باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند.

وی بیان کرد: مردم باید با شور و شوق و انگیزه خاصی به پای صندوق های رای بیایند چراکه با شرایطی که درحال حاضر بر دنیا حاکم است و نوع نگرشی که دنیا به ایران دارد، دشمنان از هر فرصتی برای تضعیف انقلاب اسلامی استفاده می کنند.

او اتحاد و همدلی ایران را مرهون اتحاد و انسجام مردم دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط خاص امروزی، کشورهای اسلامی به وضعیت بدی گرفتار شده اند و این مسئله به خاطر دسیسه های دشمنان است.

آخوند بلکفه تصریح کرد: مردم ایران باید از اتفاقاتی که در کشورهای اسلامی بوجود آمده است، عبرت بگیرند. مردم ما باید بیشتر از هر دوره ای احساس مسئولیت کنند و در این انتخابات مهم مشارکت خوبی داشته باشند و اجازه ندهند تا دشمنان اسلام به اهداف خود برسند.

رئیس سابق شورای شهر بندرترکمن افزود: مردم ما با حضور خود در انتخابات امنیت و انسجام ملی ایران را بیمه خواهند کرد. خوشبختانه مردم استان گلستان هر زمانی که احساس مسئولیت کردند، حضور پررنگی در همه عرصه های ملی و دینی داشته اند. مردم قهرمان استان گلستان بر حضور پرشور و پررنگ در این دوره نیز واقف هستند.

او مردم استان گلستان را به حضور در انتخابات دعوت کرد و گفت: بنده به نوبه خودم به عنوان برادر کوچک از همه هم استانی های عزیز صادقانه و خالصانه می خواهم در روز جمعه هفتم اسفند ماه حضوری پرشور و فعالی در پای صندوق های رای داشته باشند. گلستان ایران کوچکی است و تبلور اتحاد ملی در استان گلستان در روز انتخابات به نمایش گذاشته خواهد شد.

مسئول نمایندگی تبلیغات اسلامی اینچه برون هم به خبرنگار مهر گفت: انتخابات یک مسئله شرعی و بر هر فرد ایرانی یک تکلیف است. انتخابات یک وظیفه قانونی نیز به حساب می آید چراکه هر ایرانی برای خود حق رای دارد و می تواند برای تعیین سرنوشت خود، انتخاب کند.

آخوند عبدالغفور چرکزی انتخابات را مظهر اقتدار و پایداری ایران اسلامی عنوان کرد و گفت: شرکت در انتخابات، دخالت مردم در تعیین اهداف نظام جمهوری اسلامی است. مردم ایران هرساله با حضورشان در انتخابات، حماسه دیگری را بهتر از پیش ایجاد می کنند و هدفشان از شرکت در این آزمون ملی را، بیعت با رهبری می دانند.

وی تصریح کرد: الحمدالله بستر انتخابات آماده است و کاندیداها تبلیغات خودشان را در سطح شهرها انجام می دهند. مسئله مهم در این برهه از زمان، احترام و اخلاق است و مردم شریف ایران باید این دو نیاز انتخاباتی را زیر پای نگذارند.

هدف اصلی شرکت در انتخابات، پیروزی جمهوری اسلامی است

این فعال فرهنگی در شهرهای اینچه برون و گنبدکاووس اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی چشم به این انتخابات دوخته اند و این یک مسئله مهم و حیاتی برای کشور ما است. اگر نمازخواندن و به جا آوردن صله رحم اهمیت دارد، در عصر حاضر حضور در انتخابات برای ملت ما و سیاست گذاران خارجی تاثیرگذار است.

او ادامه داد: گلستان ایران کوچک در داخل ایران بزرگ است. استان ما رنگین کمان اقوام در ایران اسلامی است و مردم این استان همه در یک صف واحد متحد هستند تا در انتخابات پیش رو شرکت کنند و انشالله با حضور حداکثری، پیروزی دیگری را در تاریخ ایران به ثبت برسانند. هدف اصلی ما برای شرکت در انتخابات، پیروزی جمهوری اسلامی در برابر استکبار جهانی است.

امام جمعه اهل سنت نگین شهر در رابطه با انتخابات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظام اسلامی ما بر اساس تعالیم قرآن، سیره نبوی اهل بیت و امام راحل پایه گذاری شده است و یکی از بارزترین ویژگی این نظام، مردم سالاری دینی است. در عمر انقلاب اسلامی، انتخابات بسیاری برگزار شده است که نشان از سپردن تعیین سرنوشت کشور به دست مردم است.

آخوند ابوبکر خوجملی گفت: نظام سلطه به دنبال آن است که مردم ما را از رهبری جدا کند. به همین دلیل، اهمیت انتخابات دو چندان می شود و حضور مردم یک عامل موثر برای پیروزی در این عرصه فرهنگی است. بنده از همه اقوام و مذاهب اسلامی که در استان گلستان زندگی می کنند، درخواست می کنم تا مانند حضوری که در سال های گذشته در انتخابات داشته اند، این بار نیز با حضور حداکثری در انتخابات حماسه دیگری را رقم بزنند و حمایت خودشان را از نظام جمهوری اسلامی و رهبری اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما برای اینکه کشور خودمان را از فتنه های مختلف بیمه کنیم، باید حضور قدرتمند و حماسی در این انتخابات داشته باشیم. مردم ایران اسلامی با شرکت در انتخابات دو عامل را دنبال می کنند. مردم ما با حضورشان در انتخابات سرنوشت خود و کشور را تعیین می کنند و در عوض نیز وحدت کلمه را به خوبی معنا می کنند.