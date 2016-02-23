به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در حاشيه برگزاری كارگاه آموزشی كوثر ۶ در هرمزگان با اشاره به عزم جدي مرزبانی در مبارزه با قاچاق از هماهنگي با كشورهاي همسايه براي مقابله با اين پديده شوم خبر داد و اظهارداشت: با كمك ساحل نشينان، اشرافيت اطلاعاتي خوبي در مرزهاي دريايي حاكم است، به طوري كه امسال ما شاهد افزايش ۴۰ درصدي كشفيات كالاي قاچاق درحوزه درياباني و كشفيات ۶۱ تني انواع مواد مخدر در كل مرزهاي كشور هستيم.

وی، بخش عمده اي از اين كشفيات را از حوزه كالاهاي ته لنجي بر شمرد و گفت: لازم است دستگاه هاي ذيربط با نظارت دقيق در راستاي اتخاذ تدابير مناسب براي مقابله با پديده قاچاق به درستي عمل كنند.

سردار رضايي به كاهش چشمگير قاچاق سوخت اشاره و تصريح كرد: در گذشته شاهد لوله كشي قاچاقچيان سوخت از ساحل به عمق دريا و شناورها بوديم كه اين موضوع با اقدامات مقابله اي و محدود كردن ورود به منطقه مرزي كنترل شده است.

وي در رابطه با وضعيت امنيتی مرزها در ايام، انتخابات بيان کرد: ضمن تعامل با كشورهاي همسايه امنيت مرزهارا ارتقاء داده ايم و دغدغه اي در اين رابطه نداريم.

سردار رضایی با اشاره به برگزاري دوره آموزشي كوثر با حضور فرماندهان درياباني چابهار،كيش و هرمزگان؛ عنوان کرد: اين دوره با هدف افزايش آمادگي عملياتي مرزي و به روزكردن تكنيك هاي رزمي برگزار شده است.

فرمانده مرزباني ناجا در پايان با اشاره به ۱۱۰۰ كيلومتر ساحل در استان هرمزگان، گفت: به رغم امكانات محدود، عملكرد خوبی را از دريابانان اين استان شاهد هستيم؛ اميدوارم با تخصيص بودجه هاي پيش بيني شده در برنامه پنجم در راستاي تقويت دريابانی لازم است، هزار ميليارد تومان از كل اعتبارات پيش بيني شده به اين امر اختصاص يابد.