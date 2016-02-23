تشکیل ۴۴۱ میلیارد ریال پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور انصاری ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه قوانین سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس نظر تشخیص مصلحت نظام در راستای برخورد با متخلفین تدوین شده است، اظهار کرد: مهم ترین وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نظارت بر حسن اجرای آیین نامه است.

وی با اشاره به اینکه طرح هایی که سازمان تعزیرات بر حسب وظیفه پیگیری و اجرا می کند نیازمند کمک و پشتیبانی است، افزود: در شهرستان های نهبندان، طبس و قاین هنوز نتوانسته ایم مکانی برای اداره تعزیرات داشته باشیم و استفاده از مکان های استیجاری نیز مشکلاتی را برای جابجایی پرونده های حساس به وجود می آورد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی خواستار حمایت نیروی انتظامی شد و اظهار داشت: انتظار می رود نیروی انتظامی در جهت مبارزه با قاچاق تجهیزات و نیروهای آموزش دیده در شهرستان ها در اختیار ما بگذارند.

وی همچنین خواستار در اختیار گرفتن زمینی برای ایجاد ساختمان اداری تعزیرات حکومتی در سایت اداری شهرستان بیرجند شد و افزود: رسیدگی به تخلفات در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان از وظایف ذاتی تعزیرات حکومتی است.

انصاری افزود: ۵۳۹ پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفته است و برای آن رای صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۵۱۸ پرونده تخلف در بخش کالا و خدمات طی ده ماهه گذشته وارد شعبه های تعزیرات حکومتی شده است، تصریح کرد: از این تعداد برای هزار و ۵۰۱ پرونده حکم صادر شده است.

وی ادامه داد: تعداد ۱۴۳ پرونده تخلف در بخش بهداشت، دارو و درمان طی ده ماهه گذشته به شعب تعزیرات وارد شده است که از این تعداد به ۱۴۷ پرونده رسیدگی شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی ده ماهه گذشته تعداد ۲ هزار و ۸۷ پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شده است، افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۴۰ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ارزش ریالی تعداد پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی ۴۴۱ میلیارد ریال بوده است که از این رقم ۱۶ میلیارد آن وصول شده است.

انصاری با بیان اینکه میانگین رسیدگی به تخلفات در بخش کالا و خدمات ۱۸ روز، در بخش بهداشت ۲۴ روز و در بخش قاچاق کالا و ارز ۵۵ روز است، افزود: میانگین مدت زمان اجرای پرونده ها در بخش کالا و خدمات ۱۱ روز و در بخش بهداشت ۱۰ روز است.

وی با اشاره اینکه بیشترین تخلفات وارد شده به تعزیرات حکومتی مربوط به عدم درج قیمت، عدم ارائه فاکتور خرید و گران فروشی است، تصریح کرد: بیشترین تخلفات در بخش کالا و ارز مرتبط با مباشرت در امر قاچاق، عرضه کالاهای قاچاق و حمل و نقل قاچاق است.