ترکیه همسایه خوب ایران است/ تعمیق روابط تهران-آنکارا اولویت اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سفارت ایران در آنکارا، «محمد ابراهیم طاهریان فرد» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران درترکیه در بدو ورود از سوی دیپلمات های جمهوری اسلامی، وابستگان نظامی و نمایندگان دفاتر ایران در ترکیه مورد استقبال قرار گرفت.

در این مراسم طاهریان با اشاره به اهمیت جایگاه ترکیه در سیاست خارجی ایران گفت: مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران در بدو ماموریت به ایشان تاکید نموده اند با الویت ویژه تمام اهتمام خود را صرف توسعه، تعمیق و گسترش روابط و همکاری میان دو کشور نمایم.

وی افزود: ترکیه همسایه خوب جمهوری اسلامی ایران است و امیدوارم در دوره جدید بتوانیم در اجرای اصول سیاست های جمهوری اسلامی ایران در کلیه سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تعاملات میان دو کشور را با همکاری کلیه بخش ها گسترش دهیم.

طاهریان پیش از این سفیر ایران در کرواسی، افغانستان و پاکستان بوده است.