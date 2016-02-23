وزیر کشور مشهد مقدس را به مقصد تهران ترک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی روز سه شنبه در خلال سفر خود به مشهد مقدس تعداد ۲۰۵ پروژه دهیاری های استان خراسان رضوی را با اعتباری بالغ بر ۱۰۶ میلیارد ریال افتتاح کرد.

وزیر کشورهمچنین از پروژه های شهرداری استان به مبلغ ۸۱۷ میلیارد ریال در این سفر بهره برداری کرد و بر برنامه ریزی در خصوص توزیع عادلانه برای جلوگیری از حاشیه نشینی تاکید کرد.

۹۸ پروژه در حاشیه شهر مشهد مقدس با اعتباری بالغ بر ۱۶۴ میلیارد ریال از جمله پروژه هایی بود که در این سفر و با حضور وزیر کشور افتتاح و به بهره برداری رسید.

حضور در برنامه سیمای خراسان رضوی و همچنین نشست خبری با اصحاب رسانه در محل سالن تشریفات فرودگاه بین المللی شهید هاشمی مشهد پایان بخش برنامه های وزیر کشور در سفر یک روزه به مشهدالرضا(ع) بود.

تاکید عبدالرضا رحمانی فضلی بر رعایت اخلاق انتخاباتی و حضور پر شور پای صندوق های رای به منظور اقتدار بخشیدن به نظام و همچنین رسیدگی به تخلف بسیاری از مدیران مرتبط با پرونده پدیده شاندیز مهمترین محور های سخنان وی در حاشیه این سفر به مشهد بود.

