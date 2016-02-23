بازگشت کریم باقری و قضاوت برانکو برای بازیکنان پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز پرسپولیسی ها در شرایطی از ساعت ۱۶ در مجموعه درفشی فر آغاز شد که کریم باقری پس از غیبتی که داشت در این تمرین حضور پیدا کرد. حاشیه های این تمرین را در زیر می خوانید:

* برانکوا ایوانکویچ ابتدا حدود ۱۰ دقیقه با بازیکنان صحبت کرد.

* کریم باقری که دیروز و امروز صبح در تمرین غایب بود در این جلسه تمرینی حضور پیدا کرد.

* سوشا مکانی چند دقیقه ای به پنالتی زدن به الکساندر لوبانف مشغول شد که بیشتر پنالتی های مکانی به گل تبدیل شد.

* سرخپوشان پس از چند دقیقه دوباره به دویدن مشغول شدند و سپس به فوتبال درون تیمی در دو گروه سفید و قرمز پرداختند.

* همچنین کریم باقری و برانکو ایوانکویچ داوران این مسابقه بودند و تذکرات لازم را به بازیکنان می دادند.

* حدود ۵۰ هوادار روی سکوهای درفشی فر حضور داشتند.

* از نکات جالب این فوتبال درون تیمی این بود که الکساندر لوبانف چندین بار به دریبل زدن مقابل دروازه خود پرداخت که تقریبا در این کار موفق عمل کرد.

* فرشاد احمدزاده در قسمتی از تمرین درون دروازه ایستاده تا بازیکنان به او پنالتی بزنند. نکته جالب این بود که هنگامی که بازیکنان قصد شوت زدن به دروازه را داشتند احمدزاده تنها روی زمین می خوابید تا توپی به او برخورد نکند.