اولویت کمیته فوتسال تدوین برنامه لیگ باشد

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های تیم ملی فوتسال بعد از قهرمانی در جام ملتهای آسیا، با بیان مطلب فوق گفت: ما باید از الان برای بازی با تیم‌های بزرگ دنیا برنامه ریزی کنیم. من حتی با آقای افتخاری رئیس کمیته فوتسال هم صحبت کردم و گفتم مهمترین حرکتی که باید صورت بگیرد و خیلی اهمیت دارد، تعیین زمان شروع لیگ و برنامه مسابقات است.

وی افزود: اگر زمان لیگ بر اساس برنامه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و تیم ملی مدون شود، دیگر مشکلی برای تعیین زمان مسابقات تدارکاتی نخواهیم داشت و با یک آمادگی کامل وارد مسابقات جام جهانی خواهیم شد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال با بیان اینکه تیم ملی ایران آنطور که باید و شاید در جام ملتها محک جدی نخورد، گفت: ما در مجموع از تیم‌های آسیایی و ازبکستان یک سر و گردن بالاتر هستیم ولی در بازی فینال چون زودتر گل خوردیم، این باعث ایجاد استرس و فشار روی تیم ملی شد. از سوی دیگر تماشاگران ازبکستان هم مدام تیمشان را تشویق می‌کردند و این یک مقدار بازیکنانما را اذیت کرد ولی در نهایت توانستیم در این مسابقه به برتری برسیم.