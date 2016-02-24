  1. ورزش
ترابیان در گفتگو با مهر:

اولویت کمیته فوتسال تدوین برنامه لیگ باشد

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی می‌گوید اولویت فعلی فوتسال باید تعیین زمان شروع لیگ و برنامه مسابقات باشد.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه‌های تیم ملی فوتسال بعد از قهرمانی در جام ملتهای آسیا، با بیان مطلب فوق گفت: ما باید از الان برای بازی با تیم‌های بزرگ دنیا برنامه ریزی کنیم. من حتی با آقای افتخاری رئیس کمیته فوتسال هم صحبت کردم و گفتم مهمترین حرکتی که باید صورت بگیرد و خیلی اهمیت دارد، تعیین زمان شروع لیگ و برنامه مسابقات است.

وی افزود: اگر زمان لیگ بر اساس برنامه‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و تیم ملی مدون شود، دیگر مشکلی برای تعیین زمان مسابقات تدارکاتی نخواهیم داشت و با یک آمادگی کامل وارد مسابقات جام جهانی خواهیم شد.

رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال با بیان اینکه تیم ملی ایران آنطور که باید و شاید در جام ملتها محک جدی نخورد، گفت: ما در مجموع از تیم‌های آسیایی و ازبکستان یک سر و گردن بالاتر هستیم ولی در بازی فینال چون زودتر گل خوردیم، این باعث ایجاد استرس و فشار روی تیم ملی شد. از سوی دیگر تماشاگران ازبکستان هم مدام تیمشان را تشویق می‌کردند و این یک مقدار بازیکنانما را اذیت کرد ولی در نهایت توانستیم در این مسابقه به برتری برسیم.

