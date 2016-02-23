شرکت در انتخابات نوعی عبادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور بعدازظهر سه شنبه در جمع مداحان و مدیران هیئت های مذهبی شهرستان میامی در مسجد امام حسن مجتبی(ع) این شهر با اشاره به اهمیت حضور حداکثری در انتخابات هفتم اسفند ماه، اظهار داشت: شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح در جمهوری اسلامی ایران عبادت است و در هرجایی که انسان در راستای رشد و تقویت اسلام بتواند قدمی بردارد این نشر و استحکام دین عبادت است.

وی افزود: فردی که اصلح و توانمند است و می تواند هم برای حوزه انتخابیه و هم برای نظام مفید باشد و معتقد به ولایت فقیه و خدمت به مردم باشد را انتخاب کنید.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان میامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح را یک رسالت مهم بیان کرده اند، تصریح کرد: مردم باید ضمن حضور پرشور در پای صندوق های رای به کاندیدای اصلح رای دهند.

صفایی پور گفت: رای دادن یعنی بیعت مجدد با خون مطهر شهیدان، بیعت با اهداف و آرمان های والای انقلاب اسلامی و بیعت با امام امت (ره) و مقام معظم رهبری است .

وی تاکید کرد: هر برگ رای همانند قطره های کوچکی است که وقتی بهم می رسند یک دریای بزرگ ایجاد می کنند لذا نباید رای دادن را دست کم گرفت و باید جدی و با هوشیاری در پای صندوق های اخذ رای حضور یافت .

امام جمعه میامی در پایان ضمن دعوت از همه مردم شهرستان برای حضور پرشور در انتخابات هفتم اسفند ماه، بیان کرد: تمامی مردم باید بار دیگر به فرمان مقام معظم رهبری لبیگ گفته و با حضور آگاهانه در پای صندوق های اخذ رای بلوغ و شعور سیاسی خود را در تداوم راه عزت آفرین نظام و انقلاب اسلامی نشان دهند .