فرهنگ دفاع مقدس در جامعه پزشکی کشور حاکم است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابوالقاسمی عصر سه شنبه در آیین گرامیداشت بسیج جامعه پزشکی در تبریز گفت: ما می توانیم با استفاده از این پتانسیل ها، ظرفیت های بزرگ فرهنگی را در دانشگاه ها ایجاد کنیم.

وی در این راستا با بیان اینکه همان فرهنگ جاری در دوران دفاع مقدس باید در بسیج جامعه پزشکی حاکم بوده و مستدام باشد، ادامه داد:ما باید با جذب حداکثری و برقراری ارتباط دوستانه و دو طرفه با همه ارگان ها از ظرفیت بزرگ بسیج جامعه پزشکی استفاده کنیم و با فرهنگ سازی در این زمینه گفتمان سطح پزشکی را تغییردهیم و در جهت خدمت صرف به مردم گام برداریم و ارزش های فراموش شده، به خصوص سلامت معنوی را که به عنوان بعد چهارم سلامت جهانی مصوب شده و از ارزش های بسیار بزرگ در حوزه سلامت است را احیا کنیم و مدنظر قرار دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه ما بعد از از دست دادن بسیاری از فرصت های خود پشیمان می شویم، یکی از این ظرفیت های فراموش شده را بی توجهی به ظرفیت بسیج دانست و گفت: همان سلامت معنوی که امروزه پس از سال ها مادی گرایی در غرب مورد توجه قرار گرفته، ما پیش از آنان با فرهنگ صبر، استقامت، مقاومت که بسیار موثر در کنترل خشم و افسرگی هستند به آن پرداخته ایم و باید بعد از این هم با استفاده از ظرفیت های بسیج در این حوزه و استفاده از این فرهنگ گام های بسیار موثری را برداریم.

ابوالقاسمی در پایان ضمن اشاره به انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور باشکوه مردم در پای صندوق های رای بیانگر عظمت و نماد حکومت اسلامی برای بدخواهان این حکومت است، ادامه داد: با نظر به پیشینه اسلام، انقلاب اسلامی و بیانات مقام معظم رهبری و شاخص های انتخاباتی، حقیقتا تشخیص چندان هم برای ما سخت نبوده و ما می توانیم با در نظر گرفتن همین معیارها افراد را شناسایی کنیم و به افرادی رای دهیم که بعد از ورود به مجلس خود را سپر بلای مردم کنند و حافظ مصالح و منافع ملی باشند و به خاط رو در وایستی آن ها را زیرپا نگذارند.