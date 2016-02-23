به گزارش خبرنگار مهر، کتاب راهکارهای مشارکت مردم در مدیریت شهر با حضور علی اصغر محکی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی اجتماعی شهرداری، عادل مزاری رییس کمسیون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه کلانشهرهای کشور و جمعی از اساتید دانشگاهی و شورایاران رونمایی شد.

دکتر محکی در این مراسم رونمایی گفت: یکی از مشکلات ما در سازمانها این است که مدیران آن اندوخته دانشی بزرگی در ذهن دارند اما آن را مستندسازی و مکتوب نمی کنند تا قابل انتقال باشد.

وی افزود: بحث مدیریت دانش از طریق مستندسازی و ثبت آن صورت می گیرد.

مدیر کل مطالعات فرهنگی اجتماعی شهرداری درباره کتاب راهکارهای مشارکت مردم در مدیریت شهر گفت: این کتاب اندوخته ۱۰ ساله مدیریت شهری در بحث حقوق شهروندی و مشارکت ها است.

ترویج فرهنگ کتابخوانی با معرفی تازه‌های نشر

مونس کشاورز مدیر اجرایی کنگره حقوق و تکالیف شهروندی نیز گفت: هدف موسسه فرهنگی هنری نور دانش که مسئول برگزاری رونمایی کتاب ها است ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

وی با اشاره به سرانه پائین مطالعه در کشور گفت: در سالهای اخیر نیز با رواج فضای مجازی میزان مطالعه کمرنگ تر شده است به طوری که خرید از ناشران بسیار پائین است.

کشاورز تاکید کرد: البته یکی دیگر از دلایل این امر را باید در عدم معرفی مناسب کتاب جستجو کرد.

مدیراجرایی کنگره حقوق و تکالیف شهروندی افزود: متاسفانه خرید از انتشاراتی ها به حدی کاهش یافته که گاهی نمی توانند هزینه های خود را جبران کنند و همین امر انگیزه ادامه کار را از آنها می گیرد.

کشاورز ادامه داد: برگزاری چنین برنامه هایی و حضور اصحاب رسانه می تواند در معرفی بهتر کتاب به مخاطب تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

وی در خاتمه گفت: این کتاب در تمام شورایاری ها، سراهای محله و تمام معاونت های فرهنگی توزیع می شود و مخاطب آن تک تک شهروندان کشور هستند.