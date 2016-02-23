به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال خلخال دشت اردبیل در هفته هیجدهم و پایانی لیگ دسته دو کشور بعد از ظهر امروز سه شنبه میزبان تیم شهرداری ارومیه بود.

این دیدار که قرار بود ساعت ۱۴ در ورزشگاه خلخال برگزار شود، به دلیل عدم حضور تیم شهرداری ارومیه برگزار نشد و براساس قوانین تیم خلخال دشت برنده بازی معرفی شد.

این بازی به دلیل اینکه دو تیم پیش از این تکلیف خود را در لیگ دو و در گروه چهار این رقابت ها مشخص کرده بودند، دیدار تشریفاتی تلقی می شد، به همین دلیل شهرداری ارومیه برای این بازی حضور نیافت.

تیم خلخال دشت اردبیل با احتساب سه امتیاز این دیدار ۲۷ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده پنجم جدول در لیگ دسته دو کشور ماندگار شد.

این تیم از مجموع ۱۸ دیدار خود در لیگ دسته دو کشور هفت برد، شش تساوی و پنج باخت را در کارنامه خود ثبت کرد تا برای سال آینده تیم آماده تری را وارد مسابقات کند.

البته تیم خلخال دشت خلخال امسال در میانه های فصل با تغییر کادر فنی خود و با آوردن اصغر فرخی به عنوان سرمربی و نیز تغییر سرپرست و برخی عوامل تیم توانست در لیگ ماندگار شود.

کادر جدید این تیم از هفت دیدار برگزار شده توانست ۱۳ امتیاز از مجموع چهار برد، یک تساوی و دو باخت کسب کرده و تا دو هفته مانده به پایان رقابت ها حتی مدعی صعود به مرحله دوم این رقابت ها باشد.

تیم خلخال دشت اردبیل عملا با باخت طی هفته هفدهم و در مقابل رهپویان رضوانشهر از صعود به مرحله نهایی این رقابت ها که با حضور ۱۲ تیم برگزار خواهد شد، باز ماند.

این تیم با سرمایه گذاری بخش خصوصی سال ها است که در عرصه ورزش استان حضور داشته و تلاش می کند که به لیگ دسته یک کشور صعود کند.