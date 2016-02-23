ایران کشور مهم و تاثیر گذار منطقه ای و بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، لارش بکستروم نماینده ویژه وزارت امور خارجه فنلاند روز سه شنبه ۴ بهمن ماه در محل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با علی اکبر ولایتی دیدار و در خصوص موضوعات منطقه ای و همچنین همکاریهای دو جانبه بحث و گفتگو کرد.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری با اهمیت و تاثیر گذار در منطقه و عرصه بین المللی است و نقش ایران به ویژه در خاورمیانه بسیار قابل توجه است.

نماینده ویژه وزارت امور خارجه فنلاند در ادامه با اشاره به جایگاه دکتر ولایتی و آشنایی با وضعیت منطقه ای و بین المللی خواستار تبادل نظر در این خصوص گردید.

ولایتی هم ضمن ابراز خرسندي از سفر نماینده ویژه وزارت امور خارجه فنلاند به تهران گفت: روابط دو کشور رو به گسترش بوده و رایزنی های دو طرف می تواند نقش مثبتی در حل مسایل بین المللی ایفا نماید.

مشاور مقام معظم رهبری در ادامه با اشاره به حضور گروه های تکفیری و تروریستی در منطقه خاورمیانه تصریح کرد:متاسفانه با حمایت برخی کشورهای غربی و همراهی برخی کشورهای منطقه ای شاهد گسترش تروریسم و افراط گرایی در این منطقه حساس هستیم که تنها راه مقابله با آن قطع هرگونه حمایت از کسانی است که در سال های اخیر هرگونه جرم و جنایت را بر علیه ملت مظلوم انجام می دهند وبايد با اینگونه پدیده ها مبارزه جدی صورت پذیرد.

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک تصریح کرد هرگونه تصمیم و تعیین سرنوشت برای دولت و مردم منطقه در سوریه و عراق و دیگر کشورها ی درگیر با تروريستها باید توسط خود مردم اتخاذ گردد و دخالت بیگانگان بر بحران منطقه ای خواهد افزود و حتما برای حل این مسائل راه حل نظامی متصور نیست.