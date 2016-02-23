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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۹:۱۸

دنباله روی از ریاض/امارات سفر اتباع خود به لبنان را منع کرد

دنباله روی از ریاض/امارات سفر اتباع خود به لبنان را منع کرد

منابع رسانه ای اعلام کردند که امارات متحده عربی نیز به تبعیت از عربستان، شهروندان خود را از سفر به لبنان منع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، امارات متحده عربی سفر شهروندان خود به لبنان را منع کرد و همچنین شمار کارمندان خود در مراکز دیپلماتیک واقع در بیروت را کاهش داد.

پیش از امارات، وزارت خارجه عربستان نیز از شهروندان خود درخواست کرد تا به لبنان سفر نکنند و سعودی های مقیم لبنان نیز این کشور را ترک کنند.

گفتنی است در پی خشم ریاض از مواضع بر حق لبنان در اتحادیه عرب، آل سعود اقدام به توقف حمایت مالی خود از ارتش لبنان کرد و پس از آن روابط میان ریاض و بیروت رو به سردی گذاشت.

معمولا در موضوعات منطقه ای، امارات بلافاصله پس از ریاض اقدام به موضع گیری در تبعیت از عربستان می کند.

کد مطلب 3564370

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