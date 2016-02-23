ولایت فقیه متعلق به گروه خاصی نیست/دوری از ولایت آسیب زاست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی عصر سه شنبه در جمع دانشگاهیان استان افزود: نگره ولایت فقیه یعنی اندیشه مدیریت یک انسان پاک با اندیشه ای دینی که محو در قرآن و حدیث باشد.

وی بیان کرد: ولی فقیه می داند که دین از او چه می خواهد و آن را به عنوان یک رهیافت برای نجات جامعه ارائه می دهد.

وی با بیان اینکه رهبری یک نظام باید خلاصه ای از فضیلتهای آن جامعه باشد، تصریح کرد: اگر قرار است انسانی برتر بر مردمی که می خواهند رشد کنند حاکم باشد، جامعه نیز باید مرتبه ای از این فضیلتها همچون صیانت نفس، حفظ دین، دوری از حرص و هوا و اطاعت از مولا را داشته باشد.

آیت الله ملک حسینی افزود: چنین جامعه ای لایق این است که یک انسانی که در این ویژگیها برتر است بر او حاکم باشد.

وی با بیان اینکه این نگاه به ولایت قابل مصادره شدن نیست، اظهار داشت: این نگاه به ولی فقیه انحصار برای کسی نمی آورد و برای هر کس که مسلمان است و مومن است و می خواهد رشد کند این نگاه وجود دارد و ربطی به باند و جناح سیاسی خاصی ندارد.

آیت الله ملک حسینی با بیان اینکه ولی فقیه همانند یک پدر دلسوز برای جامعه است، اظهار داشت: این پدر رمز وحدت و عزت جامعه است و این ولایت ارمغان انقلاب اسلامی به جامعه ماست و باید آن را قدردان بود.

آیت الله ملک حسینی بیان کرد: راندن کسی از ولایت فقیه یعنی سربازی برای دشمن ایجاد کردن و هیچ کسی نمی خواهد برادرش دشمنش شود.

وی گفت: ولی فقیه کسی است که بین ما و خدای ما و بین ما و پیامبر ما نقش آفرینی می کند و کسی است که تکیه گاه ما و رمز وحدت، رمز دینداری و مشروعیت نظام دینی در جامعه است که باید قدر شمرده شود.

وی بر شرکت در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس تاکید کرد و گفت: اگر ما انقلابمان را دوست داریم باید در این همه پرسی شرکت کنیم.

آیت الله ملک حسینی افزود: وعده های انقلاب اسلامی در قالب سه شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی بیان شد و جمهوریت ناظر به حضور مردم و اسلامی بودن ناظر به یک مدیریت الهی است.

وی با بیان اینکه که استقلال و آزادی بستری برای شکل گیری جمهوری است، تصریح کرد: استقلال یعنی دیگران برای من تصمیم نگیرند و آزادی یعنی خودم نقش آفرین در سرنوشت خودم و نظام حاکم بر خودم باشم که انقلاب به عهد خود وفا کرد و اگر ما انقلابمان را دوست داریم باید در این همه پرسی شرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: هر انتخابات یک رفراندوم و همه پرسی برای نظام است و حضورمان یعنی رای آری به جمهوری اسلامی در هریک از این دو انتخابات.

نماینده اصلح برپایه منافع حزبی برای جامعه تصمیم نمی گیرد

وی وظیفه مجلس خبرگان را نقش آفرینی در کشف راس هرم نظام جمهوری اسلامی و مجلس را نقش آفرینی در تجمیع اندیشه هایی که مبتنی بر دین، می خواهند آرمانها را در جامعه جاری کنند، دانست و گفت: باید افتخار کرد به چنین انقلابی که چنین هدیه ای را به ما داده است.

آیت الله ملک حسینی بیان کرد: در کشورهای دیگر هم انتخابات برگزار می شود اما در آنجا انسانها بر پایه آرمانهای حزبی تصمیم می گیرند نه آرمانهای دینی.

وی اظهار داشت: کسانی که به مجلس راه می یابند نباید برپایه منافع حزبی برای جامعه تصمیم بگیرند و اگر چنین کنند هیچ پاسخی به جامعه و تاریخ و نسل آینده ندارند.

وی تصریح کرد: ما باید در انتخاب اصلح، انسانهایی را انتخاب کنیم که روح انسانی و اسلامی دارند نه روح حزبی و باندی واگر اینگونه باشد قانون برای من و شما خواهد بود.

آیت الله ملک حسینی به برخی شاخص های کاندیدای اصلح از دیدگاه مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: نماینده باید مومن، انقلابی، دارای روح مقاومت، هوشیار و از فساد دور باشد.

وی همچنین تاکید کرد: هرجا از ولایت دور بودیم دچار مشکلات زیادی شدیم و نزدیکی به ولایت خداوند بدون تردید انسان را از مخمصه هایی مثل فقر و بیکاری و دیگر مشکلات خارج می کند.