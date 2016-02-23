به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی شامگاه سه شنبه در مراسم یابود ۴۶ شهید مدافع حرم جنوبشرق استان تهران با عرض خیر مقدم به آیت الله جنتی اظهار داشت: آیت الله جنتی حقیقتا عمار انقلاب هستند و باید به این عنوان افتخار کرد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران افزود: آیت الله جنتی لطف ویژه ای به مردم جنوبشرق استان تهران داشتند و در این شرائط حساس، دعوت خانواده شهدای مدافع حرم را پذیرفتند.

وی ادامه داد: جنوبشرق استان تهران بیش از ۴۶ شهید مدافع حرم را تقدیم اهل بیت کرده است و هنوز پیکر برخی از شهدا باز نگشته است.

محمودی اضافه کرد: در همین مجلس پدر شهید مدافع حرمی وجود دارد که دو فرزند خود را تقدیم اهل بیت کرده و هنوز به وطن بازنگشته اند

وی بیان داشت: مردم ورامین در ۱۵ خرداد در اوج مظلومیت امام کفن پوشیدند و در راه امام و انقلاب خون مطهرشان بر زمین ریخته شد و شعار یا مرگ یا خمینی سر دادند.

محمودی متذکر شد: مجروحان در این حادثه زنده زنده دفن شدند اما دم از ولایت زدند و امروز نیز وارثان ۱۵ خرداد در راه ولایت ثابت قدم مانده اند و در فتنه سال ۷۸ و ۸۸ دوباره تاریخ را تکرار کردند و جوانان این مرز و بوم کفن پوشیده و با پای پیاده به سمت بیت رهبری حرکت کردند.

امام جمعه موقت ورامین تأکید کرد: جوانان این مرز و بوم وارث شهدای ۱۵ خرداد هستند و در همان خط باقی می مانند و شهدای مدافع حرم شاهد صدق این مدعاست.

وی بیان داشت:‌درود بر آن شهیدانی که از زن و فرزند خود گذشتند و از حریم اهل بیت دفاع و به مکتب عاشورا اقتدا کردند.

محمودی گفت: در آستانه انتخابات ملت ایران با حضور در انتخابات دل رهبر و امام زمان را شاد می کنند اما امروز شاهد مداخله بیگانگان هستیم.

وی افزود:‌کسانی که تا دیروز انتخابات را تحریم می کردند، امروز اعلام می کنند که به چه کسانی رأی بدهند اما مردم استان تهران با رأی آگاهانه خود به دهان انگلیس و آمریکا خواهد کوبید.

محمودی ادامه داد: باید به آیت الله جنتی تبریک گفت که انگلیس و آمریکا از شما خشمگین است و مشخص می شود که در پیمودن مسیر نورانی پرچمدار خوبی بودید و ملت بصیر ما مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.