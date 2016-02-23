به گزارش خبرگزاری مهر، سید حیدر مرتضوی در نشست هم اندیشی هوشمند سازی مدارس اظهار داشت: این موسسه ۱۴ سال است که در حوزه فرهنگی آموزشی در فضای مجازی فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه فعالیت های تبیان سه محور اصلی بین کاربر، محتوا و زیرساخت دارد گفت: وظیفه ما تامین محتوا در قالب های مختلف با توجه به نیازشناسی و رفع نیاز کاربران است.

مرتضوی افزود: دانش آموزان یکی از مهمترین جامعه هدف تبیان از ابتدای فعالیت این موسسه بوده است و با توجه به ظهور فناوری های نوین شکاف اطلاعات بین کودکان و والدین وجود داشته است که کودکان در این خصوص از والدین جلوتر بوده اند.

قائم مقام موسسه فرهنگی تبیان یادآور شد: این موضوع را درصد مخاطبان تبیان مشخص می کنند که دانش آموزان در این زمینه پیشتاز بوده اند و ما نیز مدت ۱۰ سال است در زمینه فعالیت دانش آموزی و پژوهشی کار می کنیم.

وی با بیان اینکه ۲۱ هزار محتوای دیجیتالی در قالب های مختلف برای دانش آموزان تولید کرده ایم گفت: تفاهم نامه ای با معاونت پرورشی آموزش و پرورش امضا کرده ایم که برای راه اندازی شبکه اجتماعی دانش آموزان بوده است و ارتباط خوبی نیز با اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران در خصوص کارهای پژوهشی در پژوهش سراها داشته ایم.

مرتضوی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط کشور درخصوص فضای مجازی بسیار خاص است و وارد مرحله جهانی این موضوع می شویم و سرویس دهندگان اینترنتی مانند پیام رسان ها وارد شده است و در آینده حضور آنها پررنگ تر می شود که این موضوع از یک طرف نگران کننده و از طرف دیگر یک فرصت محسوب می شود.

قائم مقام موسسه فرهنگی تبیان اضافه کرد: ما در کنفرانس های بین المللی در حوزه کودک حرف های زیادی داشته و راهکارهای خوبی داریم و اگر به موقع ورود پیدا نکنیم شکست سختی در جامعه متحمل می شویم. ما اگر راهکارهای بومی و مناسب داشته باشیم ضرر و زیان آن کمتر خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه موسسه تبیان همیشه با رویکرد استفاده مثبت از فضای مجازی وارد عرصه شده است گفت: جدیدا نیز یک سایت هنر و خلاقیت برای دانش آموزان راه اندازی شده است.

مرتضوی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین بحث ها که باید به آن وارد شد تبلت های دانش آموزی است که در این خصوص سه رویکرد می توان داشت یا به راحتی در اختیار کودکان قرار گیرد یا اجازه استفاده از آنها را ندهیم و یا آن را کنترل کنیم که ما در موسسه تبیان آمادگی داریم برای ایجاد سرویس های مخصوص کودکان و نوجوانان و بسترسازی آن فعالیت کنیم.

در ادامه، الناز فطیرخورانی؛ مدیر مرکز یادگیری موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان، اظهار داشت: ما در زمینه هوشمندسازی مدارس و خدمات آموزشی و سرویس های متعدد برای دانش آموزان، مدیران ، مسوولان مدرسه و اولیای دانش آموزان داشته ایم و به دنبال این هستیم که تعامل جدی ای با شرکت های مختلف در زمینه هوشمندسازی مدارس داشته باشیم و با آنها همکاری کنیم.

وی افزود: موسسه تبیان یکی از اهدافش این است که بتواند دغدغه مدیران و خانواده ها را نسبت به فضای مجازی پوشش دهد و ما حدود ۲۱ هزار محتوای مخصوص دانش آموزان در قالب های علمی ، آموزشی ، کمک آموزشی، فیلم و صوت ارائه کردیم همچنین فیلمهایی با عنوان طرح درس برای دبیران و نرم افزارهایی را برای پروژه های دانش آموزی تعریف کردیم.

مدیر مرکز یادگیری موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان ادامه داد: امسال یازدهمین دوره جشنواره پژوهشهای دانش آموزی را در ۹ تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۹۵ در دانشگاه شهید بهشتی تهران خواهیم داشت و اکنون هم روزهای آخر ثبت نام را در پیش داریم.

وی گفت: تا کنون ۱۷۰۰ گروه دانش آموزی در این جشنواره ثبت نام کردند که برای آنها اردوهای آشنایی با برخی از قسمتهای دانشگاه شهید بهشتی را هم برگزار خواهیم کرد.

فطیرخورانی گفت: طی ۳ تا ۴ سال اخیر ارتباطات خوبی را با کاربران خودمان برقرار کردیم و طی تفاهم نامه ای که با معاونت پرورشی داشتیم قرار است شبکه های اجتماعی را با همکاری هم در مدارس اجرا کنیم که ابتدا برای کانونها و تشکلهای دانش آمو

زی و سپس برای کل دانش آموزان اجرا خواهیم کرد که در آن شبکه اجتماعی فعالیت ها و سرویس های مختلفی را برای دانش آموزان ارائه می کنیم .

وی اضافه کرد:قصد داریم درگاه ها و سامانه های جدیدی را جهت هم اندیشی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهیم ما حدود یک میلیون عضو کودک و نوجوان داریم که اگر خانواده ها و بزرگسالان را درنظر بگیریم این جمعیت آماری بیشتر از این خواهد شد و تبیان ظرفیت خوبی را از نظر مخاطب دارد.

مدیر مرکز یادگیری موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان ادامه داد: به زودی سرویس هنر و خلاقیتمان را برای ارائه آثار هنری و خلاقیت های دانش آموزان راه اندازی خواهی کرد و دانش آموزان می توانند با توجه به مراکز استان خود وارد این سرویس شوند و ثبت نام کنند و خلاقیت های خودشان و هنرهای خودشان را به نمایش بگذارند که این سرویس همراه با آموزش است و به دانش آموزان تکالیفی را ارائه می دهد و از آنها دریافت می کند.

وی گفت: ما یک بخش دیگری در موسسه تبیان به عنوان زیبانویسی داریم که دانش آموزان و کاربران می توانند در ۵ سطر به صورت مجازی خوش نویسی و زیبانویسی را تمرین کنند و به آنها تکلیف داده می شود. این تکالیف و مشق ها را ارائه می دهند و توسط داوران مورد بررسی قرا می گیرد و به آنها امتیاز می دهیم و سطح بندی می شوند.