یورش نظامیان سعودی به العوامیه/مراکز درمانی هم هدف قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، نظامیان سعودی به «العوامیه» در استان القطیف واقع در شرق عربستان حمله بردند که در پی آن یک جوان شیعه به نام «علی محمود عبدالله» به شهادت رسید و ۲۶ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

منابع بیمارستانی اعلام کردند که علاوه بر شهادت علی محمود عبدالله شماری نیز زخمی شدند که در میان آنها زنان و کودکان دیده می شود.

منابع آگاه بیان کردند: نظامیان سعودی به مناطق الدیره، الریف و الجبل یورش بردند و نظامیان آل سعود اقدام به تیراندازی به سمت شهروندان کردند. این در حالی است که ادوات پیشرفته سعودی ها نیز در این منطقه حضور داشتند.نظامیان سعودی با گلوله جنگی به مناطق مسکونی یورش بردند.نظامیان سعودی به ده ها منزل در العوامیه یورش بردند

همچنین نظامیان سعودی علاوه بر یورش به منازل ساکنان منطقه، مسجد الجبل را نیز محاصره کردند و حصار امنیتی در اطراف آن کشیدند.نظامیان سعودی به طور گسترده ای به تیراندازی در کوی الریف پرداختند که شماری در این تیراندازی زخمی شدند.

از سوی دیگر صداهایی مربوط به استفاده سعودی ها از بمب برای حمله به منازل شهروندان و منفجر کردن درب منازل شنیده شد.

درمانگاه از یورش نظامیان سعودی در امان نماند و این نظامیان درمانگاه «مضر» یکی از مهمترین مراکز درمانی در العوامیه را هدف قرار دادند.

نظامیان سعودی مناطق القدیح، البحاری، الناصره و کوی الحسین را هدف یورش قرار دادند.

در چنین شرایطی منابع حقوقی اعلام کرده اند که «عبدالمجید الزهرانی» یکی از شاعران منتقد فساد در عربستان توسط مقامات سعودی بازداشت شده است.

گفتنی است وی در اشعار خود از اوضاع عربستان انتقاد کرده و دستگاه های مخوف امنیتی سعودی که وظیفه ترور مخالفان را برعهده دارند را مورد انتقاد قرار داده بود.وی عربستان را سرزمین یک میلیون مُخبر دانسته بود.