به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی شامگاه سه شنبه در یادواره ۴۶ شهید مدافع حرم جنوبشرق استان تهران در مسجد صاحب الزمان(عج) با تسلیت ایام فاطمیه اظهار داشت: حضور در ورامین سعادت بزرگی است که با دعوت امام جمعه ورامین و خانواده شهدای حرم به این شهرستان سفر کنم.

دبیر شورای نگهبان با تقدیر از نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی افزود: ورامین سرزمین اسلام و انقلاب است و در آن نهضت اسلامی آبیاری شد.

وی ادامه داد: گرمای انقلابی سال ۵۷ همچنان در میان مردم این منطقه وجود دارد که این امر جای تقدیر و قدردانی وجود دارد.

وی با قدردانی از مردم، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران این خطه ادامه داد: شهدای ورامین به مثابه شهدای بدر است، اولین جنگی که بین پیامبر با لشکریان کفر به وجود آمد، جنگ بدر بود و شهدای این جنگ در زمره بهترین شهدا شناخته شدند.

آیت الله جنتی اضافه کرد: شهدای بدر بودند که با کشتن دشمنان اسلام، قدرت اسلام را پایدار و دشمن را شکستند و راه شهادت را برای آیندگان گشودند و نشان دادند که کسی که خداوند را یاری کند، خدا آنان را یاری می کند.

وی عنوان کرد: حضرت علی(ع) می فرماید که چون در جنگ بدر اخلاص در سپاه اسلام وجود دارد، نصرت خداوند بر ما نازل شد.

نباید از تهدیدات دشمن ترسید

آیت الله جنتی یادآور شد: حرکت مردم ورامین نیز در ۱۵ خرداد به مثابه جنگ بدر بود و شما بودید که کفن پوش به میدان آمدید و این کفن پوشی شعار نبود و مردم این خطه با ریخته شدن خون مطهر جوانانشان، صداقت خود را به اثبات رساندند.

نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری افزود: شهدای ورامین این پیام را به همگان رساندند که نباید از تهدیدات دشمن ترسید و جان بر کف به میدان آمد.

وی ادامه داد: این شهادت ها بود که شهدای جنگ تحمیلی و آزادگان و جانبازان را راهی بهشت کرد و باید مردم قدر خود را بدانند.

آیت الله جنتی یادآور شد: عزتی که خداوند به شما داده است به گذشتگان ما نداده است و درب شهادت از تاریخ عاشورا بسته شد و دیگر کسی به عنوان شهید راه اسلام نداشتیم تا انقلاب اسلامی رخ داد و این انقلاب اسلامی و امام راحل این درب را گشود.

خون مطهر شهیدان به اسلام عزت داد

دبیر شورای نگهبان افزود: خون مطهر شهیدان به اسلام عزت داد و داشتند فاتحه اسلام را می خواندند و برخی از مسلمانان نیز تبلیغات ضد اسلام را باور کرده بودند اما شهادت طلبی ها همه چیز را دگرگون کرد و این تاریخ تا قیامت زنده خواهد ماند.

وی تأکید کرد: اگر مردم در ۱۵ خرداد از جان خود مایه نگذاشته و خون نمی داندند، فاتحه انقلاب و اسلام را می خواندند ولی این امر محقق نشد.

وی بیان داشت: در جنگ تحمیلی همه قدرت ها به کمک صدام آمدند اما مردم با دستان خالی به میدان آمده و در برابر دشمنی که مجهز به تمامی تجهیزات جنگی بود، به پیروزی رسید.

آیت الله جنتی متذکر شد: هم اکنون نیز در سوریه جنگ میان اسلام و کفر قرار دارد که جبهه کفر از سوی کشورهای غربی و برخی کشورها نظیر عربستان حمایت می شود ولی انشالله جشن پیروزی در عراق، سوریه و یمن خواهیم گرفت.

فتنه ۸۸ هشت ماه کشور را به آشوب کشید

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات افزود: حضور مردم در انتخابات جای تقدیر و سپاس دارد و ملت با بصیرت و استقامت در میدان حضور پیدا می کنند.

دبیر شورای نگهبان تأکید کرد: در انتخابات رأی های مردم افتخاری برای نظام بوده و باعث آبروی جمهوری اسلامی ایران است و در برخی کشورها مردم مجبور هستند که در انتخابات حضور پیدا کنند اما در اینجا مردم با جان و دل در انتخابات حاضر می شوند.

وی بیان داشت: آرای ۴۰ میلیونی در سال ۸۸، برای کشور سرمایه عظیمی بود و خداوند از کسانی که این سرمایه را تحت الشعاع قرار داد، نیامرزد.

برخی فتنه گران به پست هایی گمارده می شوند

آیت الله جنتی تأکید کرد: با ادعای تقلب، هشت ماه کشور را به آشوب کشیدند و خسارت های این فتنه از خسارت های زمان جنگ کم تر نبود و در داخل کشور زلزله ای به وجود آوردند و هنوز نیز پررویی می کنند.

وی افزود: برخی فتنه گران را به پست ها می گمارند. اما باید بدانند این پست ها غصبی است و این افراد حق گرفتن پست ندارند و در بررسی صلاحیت ها اگر کسی سابقه ای در فتنه داشت، رد صلاحیت می کردیم.

وی ادامه داد:‌ در انتخابات ۱۲ هزار نفر ثبت نام کردند که این حرکت نیز یک کار سیاسی بود اما صلاحیت همه این افراد مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان در این زمینه کار شبانه روزی انجام داد.

برخی در تلاش برای عادی سازی رابطه با آمریکا هستند

وی با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری افزود: نهاد خبرگان ۸۸ عضو دارد و این نهاد ۸۸ عضوی، کاری را انجام می دهد که هیچ یک از ارکان نظام نمی تواند آن را انجام دهد و خبرگان در حال آماده باش هستند و اگر اتفاقی برای رهبری افتاد، اجازه ندهند دشمن شاد شده و ستون فقرات نظام آسیب ببیند.

آیت الله جنتی با اشاره به تلاش برخی برای برقرار رابطه با آمریکا تأکید کرد: برخی تلاش می کردند که رابطه با آمریکا عادی شود و حتی اعلام داشتند که مرگ بر آمریکا هم نگوییم اما نباید دشمن را در کشور راه داد.

وی یادآور شد:‌همانطور که رهبری فرمودند ما غیر از موضوع هسته ای در هیچ موضوعی با آمریکا مذاکره نمی کنیم چرا که آنها هیچگاه با ما دوست نخواهند شد و همواره آمریکا شیطان بزرگ است.

دبیر شورای نگهبان افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی مردانه در برابر آمریکا ایستاده و این امر از ثمرات انتخاب درست مجلس خبرگان رهبری است.

وی گفت:‌برخی نیز شیطنت می کنند که کسانی به خبرگان راه پیدا کنند که اهداف آنان را پیاده سازند اما شورای نگهبان در برابر آنان ایستاد.