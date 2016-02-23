پیروزی سپاهان مقابل النصر امارات/ خروج زردپوشان از بحران

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و از ساعت ۱۸:۳۰ امروز سه شنبه تیم سپاهان در اصفهان به مصاف النصر امارات رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود سپاهان تمام شد. لوسیانو پریرا (۱۳ و ۵۱) برای سپاهان گلزنی کرد.

سپاهان این مسابقه را با ترکیب شهاب گردان، لئوناردو پادوانی، عبدالله کرمی، سعید قائدی فر، وریا غفوری، فوزیل موسایوف، علی کریمی، سنیاد ایبریچیچ، محمد رضا خلعتبری، حسین فاضلی و لوسیانو پریرا آغاز کرد و خیلی زود توسط مهاجم برزیلی خود به گل رسید. پریرا در دقیقه ۱۳ با یک شوت زیبا از پشت محوطه جریمه گل اول این مسابقه را به ثمر رساند.

تیم النصر در این نیمه حرف زیادی برای گفتن نداشت و نتوانست دروازه سپاهان را آنطور که باید و شاید تهدید کند. در مقابل سپاهانی‌ها می‌توانستند توسط موقعیت‌هایی که حسین فاضلی و محمدرضا خلعتبری به دست آوردند، به گل دوم برسند که در گلزنی ناکام ماندند تا بازی با همان یک گل در نیمه نخست تمام شود.

سپاهان نیمه دوم را هم طوفانی شروع کرد و مجددا توسط پریرا در دقیقه ۵۱ به گل رسید. حسین فاضلی که عملکرد خوبی در این مسابقه داشت، توپی را روی دروازه النصر سانتر کرد و مهاجم برزیلی با ضربه سر، گل دوم خود و سپاهان را وارد دروازه حریف کرد.

بعد از این گل، نماینده ایران برای دقایقی عقب کشید و النصر بازی را در اختیار گرفت ولی راه به جایی نبرد. در مقابل سپاهان که روی ضد حملات برنامه داشت می‌توانست مجددا در دقایق ۷۱ و ۸۱ توسط پریرا به گل برسد که مهاجم سپاهان در این امر ناموفق بود. در دقیقه ۸۴ هم پریرا یک فرصت خوب گلزنی را از دست داد و محمدرضا خلعتبری هم نتوانست توپ برگشتی را به گل تبدیل کند تا بازی با همان دو گل تمام شود.

در دیگر بازی این گروه تیم الاتحاد عربستان مقابل بنیادکار ازبکستان با نتیجه تساوی یک بر یک متوقف شد تا سپاهان با این برد در صدر جدول گروه قرار بگیرد.