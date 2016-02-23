هشتمن جشنواره جوان سرباز اردیبهشت ۹۵ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، هشتمین جشنواره جوان سرباز اردیبهشت ماه سال ۹۵ و همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. در راستای ارتقای تعاملات و هماهنگی‌ها پیرامون موضوع اطلاع رسانی و اقدامات رسانه‌ای این جشنواره ملی نشست هماهنگی با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه و نمایندگان سازمان‌های نیروهای مسلح در سالن کنفرانس روابط عمومی سپاه برگزار شد.



سردار شریف در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع «خدمت سربازی» از منظر «دین» و تبیین دو نگاه «اجباری» و «تکلیف» گفت: در سالهای قبل از پیروزی انقلاب از سربازی با لفظ اجباری یاد می شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی از آنجا که سرباز در نگاه اسلام دارای وجه مکتبی و اعتقادی است، حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از خدمت سربازی به عنوان عبادت نام برده‌اند که این نگاه مبین جایگاه ارزنده و والای خدمت مقدس سربازی در ایران است و در واقع جوان سرباز مقوله سربازی را برای خود بیشتر تکلیف می داند تا وظیفه و اجبار.

وی با بیان اینکه از منظر رهبر معظم انقلاب خدمت وظیفه عمومی مقدس و به منزله جهاد فی سبیل الله است، گفت: جشنواره جوان سرباز درصدد ارائه این الگوی الهام بخش و نگاه متعالی به افکار عمومی و سطح جامعه است.

سردار شریف از خدمت سربازی به عنوان دوره تربیت و تعالی روحی و معنوی و کشف استعدادهای ناشناخته فردی یاد کرد و اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دنبال تربیت نیروی انسانی شایسته، متخصص و مفید برای نظام، کشور و خانواده هستند که این مهم خدمت سربازی را به عنوان یک فرهنگ که محدود به دوره خاصی نمی‌شود مطرح می‌کند.

وی نقش سرباز در ارتقاء بنیه‌ی تخصصی و مهارتی سازمان را تأثیرگذار برشمرد و اضافه کرد: تنوع مأموریتهای سپاه در پاسداری از انقلاب اسلامی و جذب جوانان مؤمن و با انگیزه به نوعی فرصت یادگیری، کسب تجربه و تمرین تخصص و مهارت در زمینه های مختلف است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه آشنایی خانواده‌ها با محیط خدمتی فرزندان را از ظرفیتهای جشنواره جوان سرباز برشمرد و خاطر نشان کرد:در شرایطی که دشمنان انقلاب و نظام با شبیخون فرهنگی بنیان خانواده بویژه جوانان را هدف قرار داده‌اند خدمت سربازی در نیروهای مسلح می‌تواند بستر مناسبی برای آشنایی با تهدیدات و امنیت سازی برابر آنها باشد.

سردار شریف کادرسازی برای انقلاب در نیروهای مسلح، بسط و توسعه فرهنگ بسیجی و تزریق آن به جامعه را از ویژگی‌های خدمت وظیفه برشمرد و خاطر نشان کرد: جوانان پرشور و بانشاط در خدمت سربازی به عناصری مفید و کارآمد تبدیل می‌شوند؛ همچنین بهره‌مندی نیروهای مسلح از سربازان نخبه، ارتقای بنیه‌ی تخصصی و مهارتی سازمان را به همراه خواهد داشت.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به نقش و جایگاه سرباز در تأمین و ارتقای امنیت ملی گفت: امروز اقتدار و امنیت کشور مرهون تلاش‌های آحاد نیروهای مسلح از جمله سربازان است که فداکاری ها و سلحشوریهای آنان در این عرصه ماندگار، آموزنده و هدایتگر نسل جوان است.

وی در ادامه تصریح کرد:نیروهای مسلح مقتدر و با صلابت جمهوری اسلامی ایران که در معرض تهاجمات و عملیات روانی و رسانه‌ای دشمنان قرار دارند همواره جبهه دشمن را با سدی نفوذناپذیر مواجه کرده اند و از آنجا که این جبهه شیطانی توان و جرأت رویارویی و تقابل مستقیم با مدافعان غیور و انقلابی کشور را ندارند، درصدد ایجاد روزنه‌ای برای نفوذ، ایجاد شبهه و ضربه زدن به نیروهای مسلح به عنوان نهاد برقرار کننده امنیت و اقتدار ایران اسلامی هستند و جشنواره جوان سرباز فرصت مناسبی به منظور تشریح و تبیین نگاه واقع بینانه‌ای که در سطح کلان نظام نسبت به خدمت مقدس سربازی و نقش آنان در این زمینه می باشد.

سردار شریف در پایان سخنان خود با بیان اینکه پیشرفت تکنولوژی در فرایند اطلاع رسانی نقش تعیین کننده‌ای داشته و باید مورد توجه قرار گیرند بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی پتانسیلها و ظرفیت‌های حوزه رسانه تأکید کرد.

همچنین در این نشست نمایندگان سازمانهای نیروهای مسلح ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره‌های استانی و سازمانی به بیان دیدگاهها و نظارت خود پیرامون برگزاری هرچه بهتر هشتمین جشنواره جوان سرباز پرداختند.