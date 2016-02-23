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۴ اسفند ۱۳۹۴، ۲۰:۰۶

سردار شریف:

هشتمن جشنواره جوان سرباز اردیبهشت ۹۵ برگزار می شود

هشتمن جشنواره جوان سرباز اردیبهشت ۹۵ برگزار می شود

مسئول روابط عمومی کل سپاه از برگزاری هشتمین جشنواره جوان سرباز در اردیبهشت ماه ۹۵ به میزبانی سپاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، هشتمین جشنواره جوان سرباز اردیبهشت ماه سال ۹۵ و همزمان با میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان به میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. در راستای ارتقای تعاملات و هماهنگی‌ها پیرامون موضوع اطلاع رسانی و اقدامات رسانه‌ای این جشنواره ملی نشست هماهنگی با حضور سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه و نمایندگان سازمان‌های نیروهای مسلح در سالن کنفرانس روابط عمومی سپاه برگزار شد.

سردار شریف در این نشست با اشاره به اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع «خدمت سربازی» از منظر «دین» و تبیین دو نگاه «اجباری» و «تکلیف» گفت: در سالهای قبل از پیروزی انقلاب از سربازی با لفظ اجباری یاد می شد اما با پیروزی انقلاب اسلامی از آنجا که سرباز در نگاه اسلام دارای وجه مکتبی و اعتقادی است، حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از خدمت سربازی به عنوان عبادت نام برده‌اند که این نگاه مبین جایگاه ارزنده و والای خدمت مقدس سربازی در ایران است و در واقع جوان سرباز مقوله سربازی را برای خود بیشتر تکلیف می داند تا وظیفه و اجبار.

وی با بیان اینکه از منظر رهبر معظم انقلاب خدمت وظیفه عمومی مقدس و به منزله جهاد فی سبیل الله است، گفت: جشنواره جوان سرباز درصدد ارائه این الگوی الهام بخش و نگاه متعالی به افکار عمومی و سطح جامعه است.

سردار شریف از خدمت سربازی به عنوان دوره تربیت و تعالی روحی و معنوی و کشف استعدادهای ناشناخته فردی یاد کرد و اظهار داشت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دنبال تربیت نیروی انسانی شایسته، متخصص و مفید برای نظام، کشور و خانواده هستند که این مهم خدمت سربازی را به عنوان یک فرهنگ که محدود به دوره خاصی نمی‌شود مطرح می‌کند.

وی نقش سرباز در ارتقاء بنیه‌ی تخصصی و مهارتی سازمان را تأثیرگذار برشمرد و اضافه کرد: تنوع مأموریتهای سپاه در پاسداری از انقلاب اسلامی و جذب جوانان مؤمن و با انگیزه به نوعی فرصت یادگیری، کسب تجربه و تمرین تخصص و مهارت در زمینه های مختلف است.

مسئول روابط عمومی کل سپاه آشنایی خانواده‌ها با محیط خدمتی فرزندان را از ظرفیتهای جشنواره جوان سرباز برشمرد و خاطر نشان کرد:در شرایطی که دشمنان انقلاب و نظام با شبیخون فرهنگی بنیان خانواده بویژه جوانان را هدف قرار داده‌اند خدمت سربازی در نیروهای مسلح می‌تواند بستر مناسبی برای آشنایی با تهدیدات و امنیت سازی برابر آنها باشد.

سردار شریف کادرسازی برای انقلاب در نیروهای مسلح، بسط و توسعه فرهنگ بسیجی و تزریق آن به جامعه را از ویژگی‌های خدمت وظیفه برشمرد و خاطر نشان کرد: جوانان پرشور و بانشاط در خدمت سربازی به عناصری مفید و کارآمد تبدیل می‌شوند؛ همچنین بهره‌مندی نیروهای مسلح از سربازان نخبه، ارتقای بنیه‌ی تخصصی و مهارتی سازمان را به همراه خواهد داشت.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با اشاره به نقش و جایگاه سرباز در تأمین و ارتقای امنیت ملی گفت: امروز اقتدار و امنیت کشور مرهون تلاش‌های آحاد نیروهای مسلح از جمله سربازان است که فداکاری ها و سلحشوریهای آنان در این عرصه ماندگار، آموزنده و هدایتگر نسل جوان است.

وی در ادامه تصریح کرد:نیروهای مسلح مقتدر و با صلابت جمهوری اسلامی ایران که  در معرض تهاجمات و عملیات روانی و رسانه‌ای دشمنان قرار دارند همواره جبهه دشمن را با سدی نفوذناپذیر مواجه کرده اند و از آنجا که این جبهه شیطانی توان و جرأت رویارویی و تقابل مستقیم با مدافعان غیور و انقلابی کشور را ندارند، درصدد ایجاد روزنه‌ای برای نفوذ، ایجاد شبهه و ضربه زدن به نیروهای مسلح به عنوان نهاد برقرار کننده امنیت و اقتدار ایران اسلامی هستند و جشنواره جوان سرباز فرصت مناسبی به منظور تشریح و تبیین نگاه واقع بینانه‌ای که در سطح کلان نظام نسبت به خدمت مقدس سربازی و نقش آنان در این زمینه می باشد.

سردار شریف در پایان سخنان خود با بیان اینکه پیشرفت تکنولوژی در فرایند اطلاع رسانی نقش تعیین کننده‌ای داشته و باید مورد توجه قرار گیرند بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی پتانسیلها و ظرفیت‌های حوزه رسانه تأکید کرد.

همچنین در این نشست نمایندگان سازمانهای نیروهای مسلح ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره‌های استانی و سازمانی به بیان دیدگاهها و نظارت خود پیرامون برگزاری هرچه بهتر هشتمین جشنواره جوان سرباز پرداختند.

کد مطلب 3564402

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