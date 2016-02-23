حزب «اتحاد دمکراتیک سوریه» از «پ ک ک» دستور می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، احمد داود اغلو، نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه ضمن اعلام این خبر که حزب نورسته موسوم به «عقاب های آزاد کردستان»، مسئولیت انفجار آنکارا را بر عهده گرفته، گفت: عملیات این گروه، اذهان را از گروه موسوم به «یگان های مدافع خلق» که از تروریست های «پ ک ک» دستور می گیرند، منحرف کرده است.

«داود اغلو» که در جلسه هفتگی حزب حاکم عدالت و توسعه در مجلس اعلای ملی ترکیه سخن می گفت، اظهار کرد: این دو گروه با همکاری یکدیگر بمب گذاری هفته گذشته آنکارا که منجر به کشته شدن ۲۸ نفر شد را انجام دادند.

او گفت: با انتشار تصویری از بمب گذار در وب سایت «عقاب های آزاد کردستان»، سعی در توجیه کار های «یگان های مدافع خلق» کرده اند. در صورتیکه تصویر منتشر شده مونتاژ بوده و اصل نیست.

نخست وزیر ترکیه ادعا کرد: «یگان های مدافع خلق» دستورات خود را از حزب «اتحاد دمکراتیک سوریه» دریافت می کند و حزب «اتحاد دمکراتیک سوریه» نیز با «پ ک ک» یکی است.

او تهدید کرد: ما سرانجام عاملین پشت پرده این بازی کثیف را پیدا و مجازات می کنیم.