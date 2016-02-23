ضرورت آمادگی هلال احمر در مقابله با زلزله احتمالی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل سابق و سرپرست جمعیت هلال احمر استان تهران با بیان اینکه امروز تحولاتی که در دنیا و منطقه اتفاق می افتد ما را به سمت آماده بودن بیش از پیش هدایت می کند، تصریح کرد: جمعیت هلال احمر به عنوان عضوی از فدراسیون بین المللی جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر باید قبل از تمام دستگاه ها برای مواجهه با حوادث چه در سطح کشور و چه در سطح جهان آماده باشد.

وی با تاکید بر ضرورت آمادگی ۱۰۰ درصدی جمعیت هلال احمر، افزود: جمعیت هلال احمر برای در کنار مردم بودن باید طبق اساسنامه و قانون، راهکار داشته باشد.

احمدی فعالیت اساسی جمعیت هلال احمر را در حال حاضر، بازنگری در برنامه ها در چارچوب قانون عنوان کرد.

دبیرکل جمعیت هلال احمر اظهار داشت: سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر نیز باید نقشه راه و طرح جامع داشته باشد و بر اساس حوادث محتمل در تمام نقاط کشور که مورد نیاز است، پایگاه امدادی ایجاد کند.

احمدی یکی از مولفه های برجسته در جمعیت هلال احمر را ارتباط با حوزه داوطلبان، امدادگران و جوانان عنوان کرد و افزود: دریچه حضور جمعیت برای در کنار مردم ماندن، تقویت ارتباط با جوانان، امدادگران و داوطلبان است.

دبیرکل جمعیت هلال احمرهمچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد خانه های هلال در تمام روستاها، محلات و مناطق شهری، تصریح کرد: با ایجاد این خانه ها، ابعاد فرهنگی، اخلاقی در جامعه تقویت می شود و کمک های مادی و معنوی به نیازمندان نیز افزایش خواهد یافت.

احمدی گفت: با توجه به پایتخت بودن استان تهران، وسعت و جمعیت استان و بویژه بحث وقوع زلزله احتمالی در تهران، ضروری است جمعیت هلال احمر استان، هم از لحاظ ساختاری، هم پیش بینی حوادث و هم از لحاظ آموزشی، بیش از پیش آماده باشد.

وی جایگاه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان تهران را نیز در حد شورای معاونین جمعیت عنوان و تصریح کرد: با کنار هم قرار دادن حساسیت ها نسبت به استان تهران، جایگاه ویژه جمعیت هلال احمر استان نیز مشخص می شود.

دبیرکل جمعیت هلال احمر در تکریم غلامرضا گنج آبادی مدیرعامل سابق جمعیت هلال احمر استان تهران به ادب و بزرگواری، رعایت سلسله مراتب، تعصب و حمیت نسبت به جمعیت هلال احمر، تدبیر و استفاده از تجربه با حداقل حاشیه و کرامت انسانی اشاره و ابراز امیدواری کرد بتوانیم از این سرمایه گرانسنگ همچنان بهره مند باشیم.

احمدی همچنین با اشاره به سابقه اجرایی حسین کتابدار؛ سرپرست فعلی جمعیت هلال احمر استان تهران گفت: وی پیشینه روشن اجرایی داشته و مدیر و مدبر است و امیدوارم با رعایت قوانین و مقررات و انضباط مالی از ظرفیت موجود در هلال احمر استان تهران بهره ببرد.

وی در پایان برای آقایان گنج آبادی و کتابدار، مدیرعامل سابق و سرپرست فعلی جمعیت هلال احمر استان تهران آرزوی عزت و توفیق خدمت کرد.