حضور آگاهانه وحداکثری مردم در انتخابات نشان دهنده قدرت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری عصر سه شنبه در گردهمایی مبلغان زن شهرستان شاهرود در محل تکیه جبلی این شهر، ضمن بیان مطالبی پیرامون شان و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) خاطر نشان کرد: هندسه نظام اسلامی بر پایه چهار اصل نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد و مبلغان باید در همه جلسات راجب به این اصول صحبت کنند زیرا این چهار اصل در نظام اسلامی علاوه بر تاثیر فردی تاثیر اجتماعی گسترده ای نیز دارند.

وی همچنین امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه آحاد مردم دانست و خاطر نشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید ابتدا از خانواده شروع شود و در این راستا روحانیان باید بیشتر مراقب رفتار، گفتار، پوشش و خانواده خود باشند زیرا مردم به آنها توجه ویژه داشته و ایشان را الگوی خود قرار می دهند.

رئیس ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی وظیفه یک مبلغ علوم دینی را دفاع همه جانبه از امامت، ولایت و نظام جمهوری اسلامی دانست.

شکری با بیان اینکه مبلغان مذهبی می توانند با اخلاق حسنه و مودت نظر جوانان را به امور فرهنگی و مذهبی جلب کنند، گفت: اگر بتوانیم مردم و بخصوص جوانان را به مساجد و پایگاه های دینی جذب کنیم می توانیم بگوییم به وظیفه خود عمل کرده ایم.

وی نماز جمعه را یکی از مهمترین و اجتماعی ترین اعمال سیاسی و عبادی خواند و تاکید کرد: باید مردم را به این حرکت بزرگ تشویق کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان حکومت جمهوری اسلامی ایران را اولین حاکمیت ولایت فقیه بر جامعه شیعه بعد از حکومت حضرت علی (ع) برشمرد و افزود: مهمترین وظیفه امامان جماعت حفظ شریعت است.

شکری همچنین خاطر نشان کرد: اگر عبادت و اطاعت خداوند بر مبنای ولایت است، اهل بیت حافظ شریعتند و به همین دلیل حضرت رسول اکرم (ص) حدیث ثقلین را بیان فرمودند و قرآن و اهل بیت را دو امر جدایی ناپذیر بر شمردند.

وی تصریح کرد: اگر فعالیت روحانیان منجر به اطاعت و همراهی مردم در امر ولایت شود موثر بوده اند و توانسته اند نظام سازی کنند.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان گفت: امام خمینی (ره) به عنوان بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسلامی در پرتو همین حرکت بود که توانستند مردم را با خود همراه کرده و در برابر نظام شاهنشاهی قیام کنند و در برابر ابر قدرت های دنیا ایستادگی کنند.

شکری بحث نفوذ و بصیرت را در جامعه امروز حائز اهمیت برشمرد و هدف دشمنان را انحراف دین و انقلاب از مسیر اصلی خود عنوان کرد و افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان به وحدت و همبستگی نیاز دارد تا راه نفوذ دشمنان بسته شود و مبلغان در این بین باید اشتراکات دینی را پررنگ کرده و از آنها برای اتحاد مسلمانان در برابر دشمنان استفاده کنند.

وی وظیفه مبلغ دینی را جلوگیری از انحرافات و بدعت ها و خرافات دانست و عنوان کرد: برای تبلیغ دین چه در مسائل فقهی و احکام و چه در بحث عزاداری ها و روضه و مقاتل باید حتما به اسناد و منابع محکم مراجعه کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در خاتمه بر حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و افزود: باید اشخاص متدین و دین دار با شرکت در این حماسه سیاسی و انتخاب نماینده اصلح، مومن و انقلابی گامی موثر برای اصلاح جامعه بردارند.

۱۲۰ مبلغ زن زیر نظر اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهرود در امور فرهنگی و مذهبی فعالیت می کنند.