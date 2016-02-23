بصیرت مردم توطئه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم ساری با تأکید بر مشارکت گسترده در انتخابات بیان داشت: باید در همه مراحل و عرصه‌ها با بصیرت عمل کنیم و حضور به‌موقع داشته باشیم.

وی با اظهار اینکه ولایت‌فقیه چراغ پرفروغ جهان اسلام است تصریح کرد: باید گوش‌به‌فرمان ولایت و رهبری باشیم و با حضور پرشور در انتخابات توطئه‌های دشمنان را خنثی کنیم.

آیت‌الله لاریجانی، با عنوان اینکه باید زندگی اهل‌بیت (ع) را سرلوحه کار و زندگی خود قرار دهیم تصریح کرد: شیعیان از دوستداران واقعی اهل‌بیت هستند و دوستی اهل‌بیت سبب تقرب و رسیدن به سعادت می‌شود.

داوطلب پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در مازندران با اظهار اینکه ولایت و رهبری چراغ پرفروغ جهان اسلامی به شمار می‌رود یادآور شد: باید از ولایت تبعیت کرد زیرا وجود ایشان برای جهان اسلام حیاتی است.

رئیس قوه قضاییه، وجود ولایت را تداوم راه اهل‌بیت برشمرد و گفت: حضور ولایت پشت دشمنان را می‌لرزاند و توطئه‌های دشمنان را خنثی می‌کند.

حجت الاسلام علیزاده مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران نیز انتخابات را فرصتی برای تجلی ملت در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برشمرد و خواستار حضور پرشور در این عرصه شد.

وی با گرامیداشت ایام فاطمیه و بابیان اینکه مردم مازندران عزاداری ایام فاطمیه را هرسال با شور و شعور اجرا می‌کنند آن را نشانه ارادت مردم سرزمین علوی به ائمه اطهار برشمرد.