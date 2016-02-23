کشف اسناد تازه از ارتباط نظامیان ترکیه با نیرو های داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، روزنامه جمهوریت در ترکیه به تازگی از اسناد مکتوبی رونمایی کرده که نشان از تماس های تلفنی میان نظامیان ترکیه و تروریست های داعش دارد.

گفته می شود این اسناد توسط دادسرای سوم جنایی آنکارا منتشر شده است. بر اساس این گزارش، تحقیقات در مورد این مساله از زمانی شروع شد که خانواده های شش نفر از شهروندان ترکیه، خبر از پیوستن افراد خانواده شان به گروه تروریستی داعش دادند.

۱۹ نفر در جریان این تحقیقات تحت تعقیب قرار گرفته و از ۲۷ نفر نیز در مورد این پرونده بازپرسی به عمل آمد. نخستین دسته از اسناد حاصل از بازپرسی توسط این روزنامه ترک زبان، در ماه دسامبر گذشته منتشر شد.

اما دومین بخش از گزارش یاد شده نیز روز دوشنبه توسط همین روزنامه منتشر شد که ارتباط تلفنی نیرو های نظامی ترکیه و افراد داعش در آنها به چشم می خورد.

این روزنامه ضمن انتشار بخشی از متن مکالمه یکی از افراد نظامی ترکیه با شخصی به نام «دمیر» که ظاهرا از نیرو های داعش بوده، نوشت: اسناد حاصل از این تحقیقات نشان می دهند «دمیر»، از قاچاقچیان در مرز ترکیه پول گرفته و با همکاری افسران مرزی اقدام به گذراندن قاچاقچیان از مرز کرده است.