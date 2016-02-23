به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما در مراسمی كه عصر سه‌شنبه ۴ اسفند در مركز همایش‌های رسانه ملی برگزار شد، گفت: فیلمنامه قوی باید از دو ویژگی مانند دوبال برای پرواز برخوردار باشد، یكی داستان قوی و جذاب و دیگری مضمون و جهت‌گیری درست داستان كه نبودن هر كدام موجب عدم توفیق كار نمایشی می‌شود.

وی با بیان اینكه اگر در فیلمنامه‌ها صرفا به یكی از این دو ویژگی پرداخته شود اثرگذاری مطلوبی نخواهد داشت، گفت: اگر فیلمنامه، داستان قوی داشته باشد اما مخاطب را دچار یأس و نا امیدی كند، از دیدگاه رسانه ملی فیلمنامه ‌ای مردود است و در مقابل اگر فیلمنامه‌ای ضمن برخورداری از داستان قوی، تحول و امید را به مخاطب القا كند فیلمنامه‌ای خوب و متناسب با اهداف رسانه ملی تلقی خواهد شد. در زمینه كارهای نمایشی، محتوا و موضوعاتی كه در فیلمنامه نظیر موضوعات اجتماعی، خانوادگی، اخلاقی و دینی مطرح می‌شود، اولویتی است كه ضمن جذابیت كار باید به آن توجه كرد و سریال خوب می‌تواند مفاهیم درست اخلاقی، سبك زندگی، حجاب و نظیر آن را با شخصیت‌پردازی درست نمایش دهد.

سرافراز با تاكید بر اینكه گروهی از نویسندگان باید در نویسندگی مجموعه‌های بلند مشاركت داشته باشند، گفت: در كارهای بلند، نویسنده اصلی ذهنیت و خلاقیتی دارد كه داستان را پایه ریزی می‌كند و گروهی از نویسندگان می‌توانند كمك كنند كار قوام و تداوم یابد.

رییس صداوسیما نقطه اوج سریال «كیمیا» را فصل دفاع مقدس آن برشمرد كه حال و هوای روزهای دفاع مقدس و اشغال خرمشهر را به تصویر كشید و برای نسلی كه آن روزها را تجربه كرده بودند به عنوان یادآوری خاطرات آن روزها بود و به نسل امروز نیز گوشه‌ای از تلاش مردم برای دفاع از این شهر را نشان داد.

وی با یاد خاطره ای از روزهای شكست حصر آبادان گفت: در آن روزها بارها كنار رودخانه خرمشهر می رفتیم و آرزو می‌كردیم خرمشهر آزاد شود، روزی كه حصر آبادان شكسته شد من با ماشین استیشن به میان دشتی رفتم و گروهی از عراقی‌ها كه از ترس خود را تسلیم می‌كردند، سوار خودرو شده و به اسارت نیروهای ما درآمدند.

سرافراز با اشاره به رضایت مخاطبان و جذابیت این سریال گفت: این سریال نشان داد ما می‌توانیم در بستر یك داستان خوب، گفتمان انقلاب و دفاع مقدس را به روشی غیرمستقیم تبیین كنیم و بدون شعارزدگی ارزش‌های انقلاب را ترویج كنیم. همانطور كه پیش از این پیش بینی كردیم این سریال با رویكردی بر محور یك زن در سه نقش دختر، همسر و مادر، مخاطبان بسیاری را جذب كرد طوری كه ساعت پخش آن در شبكه دو برای دیگر سریال‌ها تثبیت شد.

نپرداختن به نقش روحانیت و گریم نامناسب نمونه ای از انتقادها

رییس رسانه ملی با قدردانی از تلاش تمام دست‌اندركاران و عوامل این سریال گفت: بازتاب‌های خوب این سریال نشان داد كه عوامل آن با عشق كار كردند و این عشق موجب توفیق كارها شد.

سرافراز در پایان سخنان خود با قدردانی از خانواده شهید باقری، از شهدای مدافع حرم که در مراسم حضور داشتند، یادآور شد امنیت كشور نتیجه جانفشانی های شهدای عزیز است و خانواده شهدا چشم و چراغ ملت ایران هستند.

علی اصغر پورمحمدی معاون سیما نیز در این نشست با قدردانی از عوامل این سریال حضور آنان در این نشست را نشانه اهمیتی دانست كه دست‌اندركاران آن برای سریال قائل بودند.

وی از حمایت‌های معنوی و مادی ریاست سازمان از این سریال قدردانی كرد و گفت: این سریال در اوج مشكلات مالی سازمان با حمایت‌های دکتر سرافراز توانست در جلب نظر مخاطبان موثر باشد.

معاون سیما پرداختن به موضوعاتی نظیر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و ارزش‌هایی نظیر حجاب و خانواده را از نقاط قوت سریال «كیمیا» برشمرد و گفت: حفظ چارچوب درام در كارهای نمایشی و ضعف نویسندگان در این زمینه موضوعی است كه همه كارشناسان برآن اتفاق نظر دارند و رسانه ملی نیز تلاش می‌كند ضعف‌های خود را در این زمینه اصلاح كند.

وی با طرح برخی انتقادهایی كه به این سریال وارد شده گفت: عدم پرداختن به نقش روحانیت در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی و تكاوران نیروی دریایی در دفاع از خرمشهر در تهاجم دشمن و گریم نا متناسب قهرمان سریال از نقدهایی بود که در رسانه ها برای این سریال مطرح شد.

داوود نعمتی مدیر كل روابط عمومی رسانه ملی در این نشست که اجرای برنامه را بر عهده گرفته بود، گفت: این سریال به عنوان طولانی‌ترین سریال، اولین تجربه سازمان در تولید سریال‌های بلند قسمت است كه دارای نقاط قوت بسیاری است.

وی از بازی خوب هنرمندانی نظیر رضا كیانیان، محمدرضاشریفی‌نیا، عاطفه رضوی، مهراوه شریفی نیا، آزیتا حاجیان، حسن پورشیرازی، مهدی پاكدل و پوریا پورسرخ و گلوریا هاردی به عنوان نقاط قوت سریال یاد كرد و گفت: سریال «كیمیا» خانواده‌ای سالم را به تصویر كشید، ارزش‌های اصیل انقلاب را یادآوری كرد و لذت مرور خاطرات تاریخی مردم را در دوران انقلاب و دفاع مقدس فراهم كرد.

مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی افزود: قصه پرفراز و نشیب و پرتعلیق سریال كه قلابش در ذهن مخاطب گیر می‌كند و او را تا انتهای داستان پیش می‌برد از مهمترین ویژگی‌های این سریال است.این سریال توانسته در بستر ساختاری دراماتیك، با رعایت چارچوب های نمایش ارزش‌های انقلابی را صورت بندی و منتقل كند.

وی عدالت، همدلی، روحیه جمعی، ایثار و شهادت، ایمان و آزادی را از ارزش‌هایی برشمرد که در این سریال به آنها پرداخته شد و ادامه داد: سریال «كیمیا» با نقدهای مختلفی در فضای رسانه‌ای همراه بود كه هم جنبه مثبت و هم منفی داشتند. وجود این نقدها نشانه دیده‌شدن و استقبال مخاطبان سریال است.

گریم تمام بازیگران مطابق نظر گریمور بود

محمدرضا شفیعی تهیه كننده سریال نیز با ارائه توضیحاتی در زمینه نقدهای مطرح شده گفت كه در بخشی از دیالوگ‌های بازیگران فصل خرمشهر در سریال هم به موضوع تكاوران نیروی دریایی ارتش و نقش آنها پرداخته شد و گریم تمام بازیگران فقط مطابق نظر گریمور سریال بود و تابع هیچكدام از بازیگران نبود.

جواد افشار نیز ضمن قدردانی از عواملی كه او را در كارگردانی سریال یاری كرده بودند از حمایت‌های رییس و مسئولان رسانه ملی از این سریال تشكر كرد.

مسعود بهبهانی نیا نویسنده سریال نیز گفت: حدود پنج ماه در خانه‌های مردم بودن توفیق بزرگی بود كه با كمك این سریال حاصل شد.

آزیتا حاجیان بازیگر نقش مهری در این نشست از نگاه باز مسئولان رسانه ملی به این سریال و سعه صدر آن‌ها برای پخش تمام سكانس‌های آن قدردانی كرد و گفت: چنین رویكردی توانست این سریال را نزد مخاطبان باورپذیرتر كند.

وی ابراز امیدواری كرد چنین رویكردی استمرار یابد و نویدبخش تولید مجموعه‌هایی باشد كه مخاطب بتواند با آن همذات پنداری كند و خود را در میان داستان ببیند.

مهراوه شریفی نیا بازیگر نقش كیمیا نیز با تأئید نظرهای مادرش از سعه صدر مسئولان در پخش تصاویری كه دو سال از عمر او را به خود اختصاص داده بود تشكر كرد.

رضا كیانیان كه در این سریال در نقش مشفق بازی كرده بود نیز در این نشست با اشاره به چارچوب دراماتیك این سریال كه بر پایه موضوع عشق شكل گرفته بود، گفت: امیدوارم سیما با رعایت قواعد درام به جلال و شكوه گذشته بازگردد.

گلوریا هاردی بازیگر نقش آزاده نیز اظهار کرد: در این نشست خود را در میان خانواده‌ام حس كردم. بازی در سریال «كیمیا» اتفاق مهمی بود كه در زندگی هنری‌ام رخ داد.

مهدی سلطانی نیز وظیفه اصلی رسانه را سرگرم كردن مخاطبان دانست كه باید در تولید سریال‌های بلند مدت مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست از خانواده شهید باقری از شهدای حرم كه در نشست حضور داشتند به پاس فداكاری و ازجان‌گذشتگی‌هایی كه شهدای حرم در دفاع از حریم ولایت داشته و به درجه رفیع شهادت نائل شده اند، قدردانی شد.

دختر كوچك شهید باقری كه در این مراسم حضور داشت و به علت علاقه به سریال كیمیا، بخش هایی از دیالوگ های آن را نیز حفظ بود، جایزه ای را از گلوریا هاردی كه در سریال كیمیا پدر و مادرش به شهادت رسیده بودند دریافت كرد .

در پایان برنامه از دست اندركاران سریال، جواد افشار كارگردان، محمدرضا شفیعی تهیه كننده، مسعود بهبهانی نیا نویسنده، زهرا پارسا فر نویسنده، مهراوه شریفی نیا ( نقش كیمیا)، آزیتا حاجیان (مادر كیمیا)، حسن پورشیرازی (نقش فرخ)، پوریا پور سرخ (نقش آرش)، مهدی پاكدل (نقش پیمان)، رضا كیانیان (نقش مشفق)، نیكی كریمی (نقش محبوبه)، مهدی سلطانی (نقش شهرام)، محمدرضا شریفی نیا، سودابه بیضایی، میر طاهر مظلومی، امیر حسین آرمان، محمد علی شادمان، گلاره عباسی، رضا توكلی،سوگل طهماسبی، گلوریا هاردی و سایر عوامل تقدیر شد.

سرافراز همچنین در پایان این نشست از پور محمدی معاون سیما و صدیقی رییس مركز گسترش فیلمنامه نویسی نیز قدردانی كرد.

در این نشست گرجی رییس حوزه ریاست، جعفری جلوه مدیر شبكه دو سیما، طائب مدیر دفتر رییس صداوسیما و برخی دیگر از مدیران شبكه دو نیز حضور داشتند.

سریال «كیمیا» مجموعه‌ای ۱۱۰ قسمتی بود كه از اغاز فصل پائیز تا ۲۰ بهمن روی آنتن رفت.