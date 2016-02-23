به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال لخویا و ذوب آهن از هفته اول لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۴۵ دقیقه امروز سه شنبه در ورزشگاه اختصاصی تیم لخویا آغاز شد که این دیدار در پایان با برتری یک بر صفر نماینده ایران به پایان رسید. مهدی رجب زاده در دقیقه ۴۶ گل برتری ذوب آهن را به ثمر رساند.

ر این دیدار اکثر زمان نیمه نخست دراختیار تیم میزبان بود و شاگردان یحیی گل محمدی به استفاده از ضد حملات دل بسته بودند. با وجود اینکه تیم لخویا زمان بیشتری را در اختیار داشت اما موقعیت های خطرناک تیم ذوب اهن بیشتر بود. این تیم در دقایق پایانی نیمه اول می توانست دروازه میزبان را باز کند اما مهاجم ذوب آهن دقت لازم را نداشتند.

درحالی که تیم میزبان نیمه دوم را شروع کرد تا بتواند دروازه مهمان ایرانی خود را باز کند اما این ذوب آهن بود که در همان شروع نیمه شوک لازم را به لخویا وارد کرد و توسط مهدی رجب زاده به گل برتری دست پیدا کرد.

شاگردان یحیی گل محمدی علاوه بر گلی که وارد دروازه لخویا کردند موقعیت های دیگری هم برای افزایش تعداد گل هایشان داشتند اما نتوانستند از آنها استفاده کنند. یکبار نیز توپ ذوبی ها به تیر دروازه حریف برخورد کرد.

در دقایق پایانی و وقت های اضافه تیم لخویا تلاش زیادی کرد تا بتواند بازی را به تساوی بکشاند اما موفق به این امر نشد و در نهایت شاگردان گل محمدی نخستین دیدار خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را با پیروزی پشت سرگذاشتند تا سه امتیاز ارزشمند از قطر کسب کنند.