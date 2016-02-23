به گزارش خبرگزاری مهر، این زن در دومین بارداری خود با سابقه تشنج به دلیل قطع خود سرانه داروی ضد تشنج در هفته ۳۶ بارداری دچار تشنج شد که بلافاصله با مراجعه به بیمارستان حاجی آباد همه اقدامات درمانی بر روی وی انجام شد.

این مادر باردار سپس برای انجام بررسی ها و مراقبت های فوق تخصصی با آمبولانس هوایی از شهرستان حاجی آّباد به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس منتقل شد.

تا پیش از این به دلیل نبود بالگرد استاندارد، ارائه خدمات از طریق اورژانس هوایی برای مردم استان هرمزگان میسر نبود.

مساحت حدود ۸۰ هزار کیلومتر مربعی هرمزگان، یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر ساحل، ۱۴ جزیره و فواصل طولانی بین شهرستانها از جاسک و بشاگرد در شرقی ترین نقطه و تا پارسیان در غربی ترین نقطه، خدمات رسانی در بخش بهداشت و درمان آن را با مشکل روبرو کرده است.

شهرستان حاجی آباد در ۱۷۰ کیلومتری شمال بندرعباس مرکز استان هرمزگان واقع شده است.